PAUL NEWMAN’IN ROLEX DAYTONA’SI 17 MİLYON $’A ALICI BULDU

2 Kasım 2017 00:01

Phillips’in düzenlediği müzayede de dünyanın en önemli 700 kol saati koleksiyoneri, Paul Newman’ın Daytona’sının sahibi olabilmek için bir araya geldi ve rekor fiyata gizemli alıcısına ulaştı.

Ünlü müzayade evi Phillips’in Bacs&Russo ile yaptığı işbirliği sonucu New York’da düzenledikleri saat müzayedesinde bir rekora imza atıldı. Paul Newman’ın yıllar önce kullandığı Rolex Daytona, bugüne dek müzayede de satılan en pahalı kol saati olarak 17,752,500 dolara alıcısına ulaştı. Bir rekor olarak nitelendirilen bu satış müzayede sırasında telefon bağlantısının ucundaki gizemli alıcısının oldu.

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Dünyanın en efsanevi ve aranan mekanik saati olan Rolex Daytona’nın sadece Newman’ın sahip olduğu bu modelinde ekzotik bir kadran bulunuyor. Hatta bu efsanevi modele bir ismim de takılmış: Rolex’s Daytona.

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Saat 1969 yılında oto yarışçısı canlandırdığı Winning filmi sırasında Newman’a eşi ve aktrist Joanne Woodward tarafından hediye edildi. Woodward’ın, eşinin filmden taşan araba sporlarına endişesinden dolayı Daytona’nın kasasının arkasına ‘DRIVE CAREFULLY ME’ yazdırması, modeli günümüzde daha da özel hala getirdi.

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About the Author: Gunay Demirbag

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