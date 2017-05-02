PANERAI’DEN YÜKSEK SAATÇİLİKTE BİR İLK!

2 Mayıs 2017 11:20

Yeni Panerai Submersible’ın tasarımı en ince ayrıntılara bile büyük önem veriyor. Birçok yenilikle donatılan model, tamamen BMG-TechTM ile üretilmiş ilk saat kasası ve olağanüstü güçlü özellikleri sayesinde zaman geçse de görünümünden bir şey kaybetmeyen metalik cama sahip.

Yeni Panerai Submersible, ilhamını markanın rotasını deniz dünyasına göre oluşturan tarihinden alırken; aynı zamanda mükemmel teknik çözümler ve şaşırtıcı yeniliklerle daima ileriye bakıyor. Yenilikler kasa üretiminde kullanılan materyallerin çeşitliliğinde kendini gösteriyor: titanyum, AISI 316 paslanmaz çelik gibi yüksek özelliklere sahip ve pembe altın gibi değerli materyaller ile büyüleyici ve anıları canlandıran bronz gibi veya BMG-TechTM gibi dış etkenlere ve paslanmaya karşı dikkat çekici derecede dayanıklı olan yenilikçi metalik cam.

Bir başka yenilik de mekanizmada karşımıza çıkıyor. Tüm yeni Panerai 1950 Submersible modellerinde üç günlük güç rezervine sahip P.9010 otomatik kalibre kullanılıyor. Tamamen Neuchâtel’de bulunan Panerai tesislerinde geliştirilen ve üretilen bu mekanizma; tarih, saat 9 pozisyonunda klasik küçük saniye, balans çarkını durdurmaya yarayan mekanizma ve zamanı değiştirmek için saatin çalışmasına engel olmadan saat ibresini ileriye ya da geriye doğru birer saatlik sıçramalarla hareket ettirme fonksiyonlarıyla donatılmış.

Luminor 1950’nin kasası, her basışta olağanüstü hassasiyeti garanti altına alan ve Officine Panerai tarafından tasarlanmış ve patentlenmiş özel bir sisteme bağlı tek tarafa çevrilerek dalış süresini hesaplayan dereceli bir bezelle donatılmış. Panerai’nin bu modellerinde standart bir özellik olan su geçirmezlik seviyesini en üst düzeyde tutmayı sağlayan – 300 metre derinliğe kadar ve pembe altın modellerde ise 100 metre derinliğe kadar – kendine özgü Panerai tepe koruma sistemiyle saatin tepesi muhafaza ediliyor ve üzerine yapılan hafif bir baskıyla açılabiliyor. Son olarak kadranlar, karanlıkta bile ışık altındaki kadar kusursuz okunurluğa sahip.

Kullanıcıya avantaj sağlayan yenilikler

Panerai Laboratorio di Idee’nin tasarım ve yeni materyaller konusunda hiç bitmeyen araştırmalarının sonucunda görünmez ama devrim niteliğindeki yenilik: BMG-TECHTM. Yeni Luminor Submersible 1950 BMG-TECHTM 3 Days Automatic modelinde kullanılan bu materyallerin sırrı titanyuma benzeyen ama biraz daha koyu gri renkte olan görünümünden ziyade, atomik yapısıyla su altı saatleri için oldukça çeşitli ve kullanışlı olan dayanıklılık, yüksek sağlamlık ve hafiflik gibi özellikleri.

Kasa, bezel, tepe ve tepe koruma mekanizmasının yapıldığı BMG-TECHTM materyali metalik cam, kristalleşmeye engel olan özel cam benzeri bir alaşım; bu nedenle atomları düzenli geometrik yapıda sıralanıyor. Alaşım (zirkonyum, bakır, alüminyum, titanyum ve nikel) yüksek basınçlı bir püskürtme işlemiyle yüksek ısıya maruz kalıyor ve ardından yalnızca birkaç saniye süren soğutma işlemi başlıyor. Bu nedenle atomlar normal camlarda olduğu gibi kristalleşmiyor; düzenli sıralanmak ve düzgün bir yapı için yeterli zamanı bulamıyor. Materyalin “kaotik” yapısı, özellikle paslanmaya ve dış etkenlere karşı olağanüstü dayanıklılığı, yüksek sağlamlığı, manyetik alan koruması görünümünü zaman geçtikçe bozulmasını engellemesinin haricinde kullanıcıya ileri düzeyde avantaj sağlıyor.

Yaklaşık 300 metre derinlik seviyesinde su geçirmezlik garantili su altı saati, yalnızca saat yönünün tersine doğru dönebilen ve dalış süresini hesaplayan dereceli bezele, saat 3 pozisyonunda tarih penceresine, 9 pozisyonunda ise saniye sayacına sahip. Mavi kadran üzerindeki yeni cilalama finisajı sayesinde muhteşem yansımaya sahip net indeksler tüm aydınlatma koşullarında mükemmel okunurluk sağlıyor ve indeksler üzerinde kullanılan iki farklı tip Super-LumiNova® kaplaması sayesinde karanlıkta bile referans noktalarıyla zamanı okumak ve dalış zamanını görmeyi mümkün kılıyor.

Tamamen Panerai Yüksek Saatçilik Atölyesi’nde geliştirilmiş ve üretilmiş P.9010 otomatik kalibre üç günlük güç rezervine sahip. 200 bileşenden ve 31 taştan oluşan mekanizma 13¾ linye çapı ve 6 mm yüksekliğiyle kasanın kalınlığının azalmasına olanak sağlıyor. Çift destekle baskıya sabitlenen balans saatte 28,800 salınım yapıyor. (4 Hz). Bu, tepenin çekilmesiyle birlikte duran ve böylece referans saat sinyaliyle senkronize olmasına olanak sağlayan bir sisteme bağlı. Ayıca saatin işleyişine herhangi bir müdahalede bulunmaksızın bir saatlik aralıklarla ileri ve geri hareket edebilen hızlı saat ibresi ayar mekanizması de dahil olmak üzere pek çok yararlı fonksiyonla donatılmış. Bu fonksiyon zaman dilimi değiştiğinde ya da yaz saati ve kış saati geçişlerinde çok faydalı, ayrıca saati ayarlarken gerekli durumlarda tarih de otomatik olarak değişiyor. Yeni Luminor Submersible 1950 BMG- TECHTM 3 Days Automatic (PAM00692) modelinin arkası titanyumdan, kayışı ise siyah kauçuktan.

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