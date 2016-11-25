PANERAI’DEN YENİ BİR USTALIK ESERİ

25 Kasım 2016 12:38

LUMINOR 1950 EQUATION OF TIME 8 DAYS GMT TITANIO – 47mm

Panerai, klasikleşen Luminor 1950 modelini bu kez, yüksek horolojinin en şiirsel komplikasyonlarından sayılan, kadran üzerindeki lineer göstergenin sergilediği zaman eşitleme fonksiyonu olan “Equation of Time” ile sunuyor!

Saat üretiminde bazı fonksiyonlar, hayal gücünü kamçılayan ve saat tutkunlarına, yüzlerce yıllık üstün kaliteli saat üretimi tarihiyle temas halinde olma keyfini sunan bir kol saati yaratılmasını sağlar. Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT’nin yeni iki modeli, bu özelliklerin tamamını saf kan bir Panerai stilinde ustaca bir araya getiriyor.

Mavi ve kahverengi kadran ve kayış renkleriyle birbirlerinden ayrılan bu iki yeni modelin sırrı, P.2002/E mekanizma. Tamamıyla Panerai’ın Neuchâtel’deki imalathanesinde geliştirilen ve üretilen bu mekanizma, sekiz günlük güç rezervine sahip manüel kurmalı bir kalibre. 13 3/4 ligne çapa ve 329 parçaya sahip olan P.2002/E kalibre, birçok faydalı fonksiyon barındırıyor: ikinci zaman kuşağı için merkezi bir ibrenin kullanıldığı GMT fonksiyonu ve saat 9 konumundaki küçük saniye kadranında sabah/öğleden sonra göstergesi; saat 3 konumundaki sayaçta ayın gösterildiği tarih fonksiyonu; üç zemberek tulumbasının sunduğu sekiz günün üzerinde güç rezervi ve kalan güç rezervini haber veren kasa arkasındaki gösterge; saatin referans bir zaman işareti ile hassas bir şekilde senkronize edilmesine imkan veren, balans çarkını durdurarak saniye ibresini sıfırlayan mekanizma ve saatin çalışmasını engellemeksizin saat ibresini hızlı bir şekilde değiştirmeye yönelik cihaz.

Öte yandan P.2002/E ile P.2002 baz versiyonu arasındaki fark, “equation of time”, yani zamanın eşitlenmesi; diğer bir deyişle, gerçek saat ile gündelik yaşamda kullanılan konvansiyonel saat arasındaki farkın ölçümü. Bu, yüksek horoloji’nin klasik komplikasyonlarından biri ve bu işlevin kökleri zamanın ölçülmesi ile astronomi arasındaki kadim bağlantıya kadar uzanıyor. Dünya’nın Güneş etrafındaki eliptik yörüngesi ve Dünya’nın dönüş ekseninin ekvatora göre eğimi nedeniyle, bir gün yılda sadece dört kez tam olarak 24 saat uzunluğundadır; diğer tüm günlerde ise, gerçek saat (güneş günü) ile konvansiyonel saat arasında bir fark söz konusu ve buna göre, bir gün yılın hangi zamanında olunduğuna bağlı olarak 15 dakika kadar daha kısa veya daha uzun olabiliyor.

Bu fark, bu iki yeni Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT modelinin kadranında saat altı konumundaki lineer gösterge ile ölçülüyor ve sergileniyor.

P.2002/E kalibre, hafiflik, sağlamlık ve korozyona karşı direnç gibi mükemmel özelliklere sahip hipoalerjenik malzeme mat finişli titanyumdan üretilmiş olan Luminor 1950 kasanın arkasındaki safir camdan hayranlıkla seyredilebiliyor. Kasanın tasarımı ve boyutları (47 mm), kurma tepesini kaza darbelerinden koruyan ve aynı zamanda da 10 barlık su geçirmezlik sağlayan kolla çalıştırılan ikonik köprü cihazına sahip en klasik Panerai saatleri ile aynı.

Yeni Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT’nin iki versiyonu, timsah derisi kayış ve kadranın rengi bakımından birbirlerinden ayrılıyor; yoğun bir kahverengi (PAM00656) veya özel bir fiziksel buharlı deposizyon (PVD) prosesi ile elde edilen etkileyici bir metalik mavi tonu (PAM00670). Her iki saatin kadranları da, sofistike bir gün ışını finişinin kullanıldığı sandviç yapıya sahip ve bu kadranlar, bezelin tasarımı ile mükemmel bir uyum sergileyen hafif dışbükey safir cam ile korunuyor.

Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT’nin sunulduğu zarif armut ağacı kutuda aynı zamanda kauçuktan yapılmış ikinci bir kayış, kayışın değiştirilmesi için kullanılan araç ve paslanmaz çelikten bir tornavida da yer alıyor.

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