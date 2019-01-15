15 Ocak 2019 02:02

PANERAI SUBMERSIBLE – 42 mm

PANERAI’NİN PROFESYONEL DALIŞ SAATLERİ KOLEKSİYONU, PASLANMAZ ÇELİKTEN İKİ MODELLE ZENGİNLEŞİYOR. DÖNER ÇERÇEVE ÜZERİNE UYGULANAN SERAMİK DİSK, SADECE 42 MİLİMETRE ÇAPINDAKİ KASASIYLA HER BİLEĞE UYAN BU YENİ TASARIMLARA SPORTİF, GÜÇLÜ VE MODERN BİR GÖRÜNÜM KATIYOR.

Panerai DNA’sıyla uyumlu olan ve her bileğe uyabilen 42 milimetrelik kasaya sahip iki yeni Panerai Submersible, uzun yıllar boyu İtalyan donanması komandolarına hassas ölçüm aletleri sağlayan Panerai tarafından üretilen profesyonel dalış saatlerinin tüm gücünü ve kişiliğini yansıtıyor.

Güçlü, işlevsel, sağlam ve hemen tanınan Panerai kimliğine sahip iki yeni Panerai Submersible saatte firma bünyesinde üretilen OP XXXIV mekanizma yer alıyor. Bu otomatik mekanizma, firmanın mekanizmalarındaki temel standart olan üç günlük güç rezervine sahip. Her iki modelde de AISI 316L paslanmaz çelik kasa kullanılıyor. İkonik tepe koruma mekanizması ve dalış süresini gösteren tek yöne dönen çerçeveye sahip saatlerde, 300 metre (30 bar) derinliğe kadar su geçirmezlik özelliği bulunuyor.

İki yeni Panerai Submersible modelin arasındaki fark, renk düzenlerinde görülüyor. İlk modelde (PAM00683) kadran, döner çerçeve üzerindeki seramik disk ve kauçuk kayış tamamen siyah renkteyken ışıklı beyaz işaretler tüm koşullarda ve mutlak karanlıkta rahatça okunabiliyor. İkinci modelde (PAM00959) kadranı çevreleyen mavi seramik disk ve mavi kauçuk kayış, belirgin dokulu gri kadranla şık bir birliktelik sergiliyor.

Her iki modelde de, dalış sırasında saatin çalışır durumda olduğunu kontrol etmek için gerekli olan küçük saniye, Panerai mavisinden. Saat 3 pozisyonundaki tarihle simetrik olan saat 9 pozisyonundaki alt kadranda yer alıyor.

Bu Panerai Submersible saatler, kauçuk kayışın yanında yüksek teknoloji ürünü, sağlam ve su geçirmez malzemeden üretilen yedek kayışa da sahip.

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About the Author: Gunay Demirbag

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