PANERAI’den Endeavor Türkiye’ye 10. Yıl Desteği

25 Nisan 2017 18:14

Etkin girişimcilik, mentorluk ve yatırımcılık kavramlarına liderlik yapan Endeavor Türkiye’nin 10. kuruluş yıldönümü iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin önderleri, Endeavor dostları ve girişimcilerinin katılımıyla Şubat ayında Swissotel’de kutlandı. Lüks İtalyan saat markası Officine Panerai, Türkiye girişimcilik ekosistemi adına çok önemli bir etkinlik olan Endeavor 10. Yıl Galası’nın destekçilerinden biri oldu. 2013 yılı ekim ayında Türkiye’de ilk mağazasını açan Officine Panerai, 2014 yılı başında gerçekleşen Endeavor Seçim Paneli kapanış gecesinin de destekçilerinden biri olmuştu. Marka, Türkiye’de girişimciliğin en büyük destekçilerinden biri olmaya bu yıl da devam etti.

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