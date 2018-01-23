PANERAI SIHH 2018 MODELLERİ

23 Ocak 2018 17:32

SIHH 2018’in merakla beklenen markalarından Panerai’nin yeni modelleri, takipçilerinden tam puan alacak gibi görünüyor.

Panerai Luminor Logo

Panera’nin Luminor Logo ailesi, yeni mekanizmaları ve güncellenmiş teknik detaylarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Önceki serilerde olduğu gibi 44mm’lik çelik kasa ve kadranlarında yer alan “OP” logosuyla hazırlanan saatlerin kalbinde 3 gün güç rezervine sahip in-house kalibre P.6000 yer alıyor.

Yeni modellerle birlikte marka farklı kayış alternatiflerini de müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dinamik ve sportif duruşu destekleyen mavi ve gri kayışlar da bu yeniliklerden yalnızca ikisi. PAM00773referansıyla sunulan Luminor Base Logo 3 Days Acciaco 44mm’nin yanı sıra aynı modelin mavi logolu PAM00774 ve beyaz kadranlı PAM00775 versiyonları da SIHH 2018 kapsamında tanıtılmakta. Öte yandan PAM00776 referansıyla Luminor Marina Logo 3 Days Acciaco 44mm modeline ek olarak PAM00777(mavi logo) ve PAM00778(beyaz kadran) seçenekleri de bulunuyor.

Tüm modeller safir kristal cam, paslanmaz çelik masif arka kapak ve 100 metre su geçirmezlik değeri gibi detaylara sahipler.

Panerai Luminor Due – 45mm

Sportif ve şık tasarım detaylarının Panerai ruhu ile birleştiği Luminor Due koleksiyonunun, tarih, ikinci zaman dilimi ve güç rezervi göstergesi eklenmiş iki yeni üyesi SIHH 2018 bünyesinde yeniliklerden. 45mm çapında paslanmaz çelik kasalara sahip saatler, antrasit rengi kadran ve krem rengi eskitilmiş görünümlü indekslerle tamamlanmış.

Her iki modelin de ön ve arka yüzeylerinde safir kristal cam kullanılmış ve su geçirmezlik değerleri 30 metre ile sınırlandırılmış.

Panerai Luminor Due 38mm – 42mm

Luminor Due koleksiyonundaki yenilikler yalnızca komplikasyonlarla sınırlı değil. 38mm ve 42mm kasa seçenekleriyle aileye eklenen 6 yeni model özellikle ince bilekli müşteriler düşünülerek hazırlanmış. 3 gün güç rezervli otomatik kalibre OP XXXIV’ye sahip modeller 38mm x 11,2mm veya 42mm x 10,5mm’lik kasa ölçülerine sahipler.

Panerai Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio 47mm

47mm çapında, 3D baskı yöntemiyle, 0,02mm kalınlığında katmanların üst üste eklenmesiyle üretilmiş titanyum kasasıyla konfor konusunda beklenmeyecek derecede başarılı olan yeni Lo Scienziato üstün mekanizmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tıpkı kasası gibi mekanizması da titanyumdan üretilen PAM00767 modelinin kurmalı kalibresi, P.2005/T, 6 günlük güç rezervine sahip.

Saatin ön yüzeyinden Tourbillon kafesini, GMT kolunu ve gündüz-gece göstergesini izlemek mümkün. Arka yüzeyde ise güç rezervi göstergesi yer alıyor. Safir kristal cama sahip modelin su geçirmezlik değeri 100 metre olarak belirlenmiş.

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