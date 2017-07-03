PANERAI CLASSIC YACHTS CHALLENGE 2017

3 Temmuz 2017 15:36

2017’de Panerai, vintage ve klasik yatlara yönelik en önemli uluslararası yarışlar ligi olan Panerai Classic Yachts Challenge’ın 13. yılını kutluyor ve denizlerle olan bu uzun ilişkisini, deniz severler için tasarlanan, belirgin bir vintage görünüme sahip olmakla birlikte seçilen mükemmel teknolojik çözümler açısından modern özellikler sergileyen bir dizi saatle kutluyor.

Panerai Classic Yachts Challenge, uzun süredir klasik ve vintage yelkenli yatların önde gelen uluslararası parkuru oldu. Geleneğe uygun olarak, Panerai Klasik Yatlar Yarışı’nın Fransa, İtalya ve İspanya’daki turları Akdeniz Parkuru’nu oluşturuyor. Parkura katılanlar arasında, 1936 yılında William Fife III tarafından tasarlanan ve 2009 yılında Officine Panerai tarafından alınıp restore edilerek yeniden denize açılan Bermudalı yelkenli Eilean de yer alacak. Genel Akdeniz ve Kuzey Amerika Kupaları’nın yanı sıra, coğrafi nedenlerle bu iki parkura da dahil olmayan Antigua Classic Yacht Regatta ve Panerai British Classic Week de dahil, her bir etkinliği kazanan tekneye ödül olarak bir Panerai saat verilecek.

LUMINOR 1950 PCYC 3 DAYS CHRONO FLYBACK AUTOMATIC ACCIAIO – 44mm

Panerai deniz severler için ileri teknik çözümler açısından zengin olmakla birlikte vintage görünüme sahip iki yeni flyback kronograf sundu. İki yeni Luminor 1950 PCYC 3 Days Chrono Flyback Automatic saat (PAM00653 ve PAM00654) teknoloji, tasarım ve kasanın arkasında yer alan zarif bir klasik yat kabartması gibi büyüleyici ufak detayları ustaca bir şekilde harmanlayarak klasik yatlar dünyası ile bağlantılarını ortaya koyuyor. Bu parçaların güçlü sportif kimliği öncelikli olarak, P.9100 otomatik kalibrenin kronograf flyback fonksiyonu ile vurgulanıyor: saat 10 konumundaki durdurma ve yeniden başlatma butonuna basmak suretiyle önce ibrelerin durdurulup daha sonra sıfırlanmasına gerek olmaksızın saat 8 konumunda yer alan buton, anında kronograf ibrelerini sıfırlayarak hemen yeniden başlatıyor.

İki kronografı birbirlerinden ayıran özellikleri ise, kadran tasarımları ve kayışları. Saat sayacı saat 3 konumuna, küçük saniye kadranı ise saat 9 konumuna yerleştirilmiş ve bu kadranın ibresi de merkezi kronograf saniyesi ibresi ile aynı renk çalışılmış. Saatin denizle olan bağlantısını ifade eden diğer bir unsur ise, deniz milini gösteren takometre ölçeği; bu işlev sayesinde, kronograf dakika ibresi ile belli bir mesafede (bir deniz mili) yatın ortalama hızı ölçülebiliyor. Saatlerin kasası, korozyona karşı son derece dayanıklı bir alaşım olan AISI 316L paslanmaz çelikten yapılmış. 10 barlık su geçirmezlik özelliğine sahipler.

LUMINOR 1950 PCYC REGATTA 3 DAYS CHRONO FLYBACK AUTOMATIC TITANIO – 47mm

Yeni Luminor 1950 Regatta PCYC 3 Days Chrono Flyback Automatic, yat yarışı tutkunları için bir yarışın başlangıcına işaret eden geri sayımı ölçebilen bir saat yaratma arzusuyla Panerai’ın Neuchâtel’deki üretim tesisinde tasarlanan P.9100/R mekanizmanın teknik mükemmelliği sayesinde, Luminor 1950’yi yüksek kaliteli spor saatleri üretiminin uluslararası ikonlarından biri haline getiren tüm karakteristik özelliklere sahip.

Saat 4 konumundaki butona her basıldığında yaldızlı merkezi kronograf dakika ibresi geri sayım süresiyle ilgili olarak gerekli olan konuma gelecek şekilde bir dakika geri gidiyor. Saat 10 konumundaki butona basıldığında ise, kronograf çalıştırılıyor. Saat 8 konumunda yer alan buton, süre ölçümünü durduruyor ve tüm kronograf ibrelerini sıfırlıyor ya da ibreler halen hareket etmekteyken çalıştırıldığı takdirde, sıfıra geri dönüş (flyback) fonksiyonunu aktive ediyor ve böylece durdurma/yeniden başlatma mekanizmasına başvurulmaksızın yeni bir zaman aralığının anında ölçülmeye başlanmasını sağlıyor.

Saatin kadranında kolaylıkla ayırt edilebilen kronograf ibreleri merkezi olarak yerleştirilmiş ve farklı renklere sahipler (saniye ibresi rodyum iken dakika ibresi yaldızlı) ve saat 9 konumundaki küçük saniye kadranının karşısında, saat 3 konumundaki sayaç içerisinde ise kronograf saat ibresi dönüyor. Flanş üzerinde, geri sayım için yerleştirilen 15 dakikalık ölçeğin yanı sıra, deniz mili cinsinden düzenlenen bir takometre ölçeği de yer alıyor ve bu ölçek de belli bir mesafede yatın ortalama hızının kronograf dakika ibresi tarafından ölçülmesine imkân sağlıyor. Saat, 10 barlık basınca kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Kasa, hafiflik ile dayanıklılık özelliklerini bir arada barındıran matlaştırılmış titanyumdan yapılmış. Panerai Classic Yachts Challenge yazısı ile yelkenleri açık zarif bir klasik yat figürü ise, kasanın arkasına rölyef olarak işlenmiş.

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