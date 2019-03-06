OSCAR 2019’A İMZASINI ATAN SAAT MODELLERİ
91. kez OSCAR (91st Annual Academy Awards) ödülleri sahiplerini bulurken, kırmızı halı üzerinde ve ödül gecesinde ünlüler birbirinden değerli saatlerle şıklıklarını tamamladılar.
1-CARTIER
Green Book filmi ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü alan Mahersala Ali, Cartier Santos İskelet Tank modelini bileğinde sergiledi.
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Bohemian Rhapsody filmindeki rolü ile en iyi erkek ödülünü kazanan Rami Malek’e bileğinde Cartier Tank Americaine modeli eşlik etti.
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2-JAEGER LeCOULTRE
İngiliz sanatçı Nicholas Hoult, Jaeger LeCoultre Reverso Classic güvenli şıklığını tercih etti.
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3-IWC SHAFFHAUSEN
Bradley Cooper – IWC Big Pilot’s Watch Single Piece (IW500923)
IWC’nin tek üretimi olan Big pilot’s ailesinden model, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak ve geliri Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation’a bağışlanacak.
Henry Golding – IWC Portugieser Automatic (IW500703)
Paul Rudd –IWC Portugieser Automatic (IW500710)
Chris Evans – Portugieser Chronograph (IW371482)
4-RICHARD MILLE
Şarkıcı Pharrell Williams, ödül töreninde sıra dışı kıyafetine eşlik etmesi için mekanizması ve tasarımı ile öncü model Richard Mille RM 70-01 Tourbillon Alain Prost- RM 70-01’i tercih etti.
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