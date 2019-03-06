6 Mart 2019 13:14





91. kez OSCAR (91st Annual Academy Awards) ödülleri sahiplerini bulurken, kırmızı halı üzerinde ve ödül gecesinde ünlüler birbirinden değerli saatlerle şıklıklarını tamamladılar.

1-CARTIER



Cartier Santos İskelet Tank

Green Book filmi ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü alan Mahersala Ali, Cartier Santos İskelet Tank modelini bileğinde sergiledi.

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Cartier Santos





Christian Bale Cartier Santos,﻿ mavi kadranı ve deri kayışı ile değiştirilebilen bir model.











Cartier Tank Americaine

Bohemian Rhapsody filmindeki rolü ile en iyi erkek ödülünü kazanan Rami Malek’e bileğinde Cartier Tank Americaine modeli eşlik etti.

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2-JAEGER LeCOULTRE



Jaeger LeCoultre Reverso Classic

İngiliz sanatçı Nicholas Hoult, Jaeger LeCoultre Reverso Classic güvenli şıklığını tercih etti.

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3-IWC SHAFFHAUSEN



IWC Big Pilot’s Watch Single Piece (IW500923)

Bradley Cooper – IWC Big Pilot’s Watch Single Piece (IW500923)

IWC’nin tek üretimi olan Big pilot’s ailesinden model, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak ve geliri Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation’a bağışlanacak.

IWC Portugieser Automatic (IW500703)

Henry Golding – IWC Portugieser Automatic (IW500703)



IWC Portugieser Automatic (IW500710)

Paul Rudd –IWC Portugieser Automatic (IW500710)

IW371482 Portugieser Chronograph

Chris Evans – Portugieser Chronograph (IW371482)



4-RICHARD MILLE









Şarkıcı Pharrell Williams, ödül töreninde sıra dışı kıyafetine eşlik etmesi için mekanizması ve tasarımı ile öncü model Richard Mille RM 70-01 Tourbillon Alain Prost- RM 70-01’i tercih etti.

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About the Author: Gunay Demirbag

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