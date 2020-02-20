ORTAK SİNERJİ ÜRÜNÜ RM 52-05

20 Şubat 2020 16:24

Ödüllü yetenekli şarkıcı, besteci, prodüktör ve uzun zamandır marka dostu Pharell Williams, hali hazırda markanın ikonik saatlerinin birçoğunu takıyor. Richard Mille, sanatçının adını taşıyacak ilk saat üzerinde birlikte çalışmayı önerdiğinde Pharell, ilham almak için çocukluk hayaline daldı.

“Gökyüzüne bakmak beni hep büyüledi. Olup biten ve olup bitecek her şeyden daha ilham verici ne olabilir ki? Uzay, gözlerinizin önünde ve görmenizi bekliyor. Dünyadan ve güneş sisteminden önce de uzay buradaydı. Bizden sonra da burada olmaya devam edecek. Hiçbir şey bundan daha anlamlı değil. Gökyüzüne baktığımda, Tanrıya bakıyorum. Bir bütünün birçok parçasına ait olduğumu hissediyorum. Bu Alfa, bu da Omega.”

Dünyanın Mars’tan görünen hali

Pharell, yaptığı müziği, “altüst eden” şeklinde tanımlıyor. Sanat dünyası, odak noktasını değiştirmekten, beklenmedik ortaklıklar aracılığıyla yeni bakış açıları bulmaktan ibaret. ‘Sizi altüst etmiyorsa, yalnızca sade diyebilirim.’ Bu dünyada bir şeylerin “pat diye var olmasına” ihtiyaç duyarız. İnsan olarak, zamanımızı kainata bakarak geçiririz. RM 52-05’te, “var olan” bu şey ise, bakış açımızı 180 derece değiştirmemizle alakalı. Bu, saatin yüzeyine bakarken, uzayın enginliği içerisinden baktığımız şeyin kendimiz olduğunun farkına vardığımız an. Dünyanın Mars’tan görünen hali, bir astronot başlığında vücut bulan, uzak ve güzel bir yansıma.

Bir saatin sınırlı yüzeyinde bu apaçık enginlik nasıl yakalanabilir peki? RM 52-05, bu sanatsal ve teknik zorluğa, marka müdavimlerinin Richard Mille Kreatif Geliştirme ekibinden beklediği çığır açan fikirlerle meydan okuyor. Bir oyma ustasının, bir mine ustasının ve bir ressamın işbirliğiyle teknolojinin en üst ve son noktası kullanılarak yüksek teknoloji materyaller bir minyatüre işleniyor.

Mükemmel mekanizma

RM 52-05 Tourbillon kalibresindeki teknik inovasyonlar, akıllara durgunluk veriyor. Mekanizmayı taşıyan ve uzay mekiğine benzeyen ana gövde, Grade 5 titanyumda hayat buldu. Roket atma platformlarını andıracak şekilde iskeletleştirilen Grade 5 titanyum köprülere göz atmak, bu sayede mümkün. Ana gövde, uzayı ve tüm yıldızlarıyla evrenin sınırlarını çağrıştıran göz kamaştırıcı mavilikteki yıldız taşından geniş parçalar içeriyor.

Astronot başlığı da Grade 5 titanyumundan üretildi. Her şeye hüküm süren zamansızlığı işaret etmek üzere, dökülmez boyayla elde boyandı. Kırmızı Gezegen Mars için sadece kırmızı altın kolayca seçilebilir renk tonlarına hayat verebilirdi. İnsanoğlunun uzak komşumuza gönderdiği ilk elçi olan Mariner 9 Sondasının keşfettiği büyüleyici Valles Marineris bizi kendisine çekiyor. Oyma işi, altındaki kızıl kahverengi kum alanlarından 7 kilometre boyunca yükselen yıkıcı sarp kayalıkları simgeliyor. Bunun için mine üzerinde birden fazla renk değişimine ihtiyaç duyuldu. Farklı pigmentler eklenerek elde edilen geleneksel Grand Feu minelerinin aksine, turuncudan kırmızıya ve maviden siyaha dereceler, katmanların üst üste bindirilmesi ve 850 derece sıcaklıkta ateşlemelerin sayısı arttırılarak elde edildi.

Astronot oluyoruz! Başlıkta, siyah safir ve iki pırlanta içeren iki beyaz altın bileşen, yakın çevremize ışık veren projektörleri andırıyor. Ciltte ise, hava fırçası kullanılarak beyaza boyanmış Grade 5 titanyum uzay giysisini hissedebiliyoruz.

Bu kozmik saati, diğer inovasyonlar tamamlıyor. Kahverengi Sermet, titanyumun hafifliğini seramiğin sertliğiyle harmanlıyor. Yüksek performanslı seramikle özdeşleştirilen metalik zirkonyum matrisinden oluşuyor ve bu bileşim malzemeye, metalik yansımaları olan inanılmaz bir kahverengi ton kazandırıyor. Kasa sargısı ise havacılık alanında çok iyi bilinen bir uygulama olarak, Carbon TPT®’den yapıldı. Modelin arka kısmındaki kollar ve köprüler, roket atma platformlarını veya uydu kollarını canlandıracak şekilde iskeletleştirildi. Kurma kolu ise, roket kapsülü tasarımını temel alıyor. Etrafını çevreleyen kauçuk, Mars’ta gezen bir aracın tekerleklerinin profiline sahip.

30 adet limitli

Sadece limitli sayıda astronot bu benzersiz Mars misyonunda yer alacak. RM 52-05 Tourbillon Pharell Williams, 30 parçalık bir koleksiyon olarak üretildi. Virginia Beach’te Uzay Yolu’nu izleyerek büyüyen küçük çocuk, bu keşife pilotluk edecek olmaktan büyük heyecan duyuyor.

‘Çalışmalarımın tüm unsurlarında her zaman farklı, yeni bir şeyler arayışındayım. Richard Mille ile çalışmak, kimsenin daha önce keşfetmediği sınırları keşfetme fırsatını bana sundu. Mars buna bir örnek. Yaratmak, bakış açımızı değiştirmek demektir. Gerçekten tek fark budur. RM 52-05 ile Mars’a farklı bir açıdan baktık. İlk gözden, beklenmedik bir şekilde tanıklık ettik. Böylece ezberleri bozabildik. Dünyanın en iyi saat yapımcısı burada. Mars burada. Virginia’dan Afrika kökenli bir Amerikalı burada. Hepsi bir araya geldi.’

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About the Author: Gunay Demirbag

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