ONLY WATCH’UN SEÇKİN SAATLERİ İSTANBUL’DA SERGİLENECEK

28 Eylül 2017 16:56

Only Watch 2017 müzayedesi öncesinde seçilmiş olan 52 benzersiz saat, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenecek.

Saatlerle ilgili dünyanın en büyük yardım organizasyonu olan Only Watch 2017 7. kez düzenleniyor. Bir süredir hummalı çalışmalar sürdüren saat evlerinin müzayedeye verecekleri özel ve tek üretim modelleri açıklandı. 49 marka modelleri ile 11 Kasım 2017’de açık arttırmaya çıkacak. Tabi bu önemli organizasyonun bir de seyahat süreci var. İlki Monako Yat Şov 27-30 Eylül’de, daha sonra 2-3 Ekim’de Bangkok, 5-6 Ekim Singapur, 9-11 Ekim Dubai, 19-20 Ekim İstanbul, 23-24 Ekim Hong Kong, 26-27 Ekim Taipei, 29-30 Ekim New York, 1-2 Kasım Los Angeles ve 9-11 Kasım Cenevre’de son sergilerinde arz-ı endam edecekler.

Monako Kas Distrofisiyle Mücadele Derneği (AMM), Monaco Yacht Show iş birlikteliği ve Monako Prensi II.Albert himayesinde yapılan organizasyon Christie’s müzayede evinin profesyonel ellerine teslim edilmiş. Müzayede sonucunda elde edilecek gelir her zaman olduğu gibi Duchenne kas distrofisi hastalığını araştırmalarına fon oluşturulabilmesi için derneğe bağışlanacak. Tam tedavisi bulunamayan ve istemli kasların yapısal bozukluğuna yol açan hastalık için oluşturulan dernek birçok aile ve çocuk için umut ışığı anlamına geliyor. Only Watch müzayedesinin ilk düzenlendiği 2005 yılından bu yıla dek toplam 25 milyon Euro gelir bilimsel araştırmalar için elde edildi.

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