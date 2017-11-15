ONLY WATCH MÜZADESİ’NDE REKOR SATIŞ: PATEK PHILLIPE 6.2 MİLYON CHF

15 Kasım 2017 17:52

Christie’s ve Muscular Dystropy derneğinin işbirliği ile tek üretim lüks saatlerin satışında 10.776 CHF elde edildi.

Çocuklarda görülen bir kas hastalığı olan Muscular Dystrophy (AMM) hastalığı ile savaşan Monakolu dernek ve ünlü müzayede evi Christie’s iş birliği ile düzenlenen Only Watch müzayedesi sonuçlandı. 7. kez düzenlenen organizasyona 49 adet önemli saat markasının özel modelleri katıldı. Hastalığın araştırılması için 10.776 milyon CHF gelir elde edildi. Patek Phillipe’in bağışladığı tek üretim Ref. 5208T Titanyum model müzayede de rekor bir fiyata 6.2 milyona alıcı buldu.

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About the Author: Gunay Demirbag

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