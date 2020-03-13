OMEGA’NIN YENİ MÜZESİ AÇILDI

13 Mart 2020 11:00

OMEGA’nın yeni Müzesi sürükleyici filmler, merak uyandıran teşhirler ve eğlenceli interaktif deneyimlerle markanın heyecan verici hikayesini anlatıyor.

Yeni Müzenin “Kadının Zamanı” sergisi, ilk Lépine kolyelerinden ve ikonik Ladymatic’ten “gizli mücevher saatlere” ve günümüzün en son kreasyonlarına kadar OMEGA’nın kadın saatlerinin evrimini izleyerek bu hikayeyi hoş bir şekilde anlatıyor.

Omega, İsviçre’nin Biel/Bienne şehrinde Swatch Group’a ait Omega Kampüsü “La Cité du Temps”da yeni Müzesi’ni ziyarete açtı. Omega Müzesi’nin tasarımı ödüllü mimar Shigeru Ban tarafından yapıldı. Yeni bir binada, ışık dolu, büyüleyici bir mekânda, Omega tarihinde yer alan eşsiz hikâyelerle dolu müze markaya layık bir atmosfer sunuyor.

GEÇMİŞ ŞİMDİ GELECEK

Biel/Bienne yer alan OMEGA Müzesi, tek bir İsviçreli saat üreticisine tahsis edilmiş ilk müzeydi ve uzunca bir süredir OMEGA’nın geçmişini muhafaza etti. Fakat markanın geçmişini özetleyen bu tarih cetvelinin de gözler önüne serdiği gibi, markanın mirasının uzunluğu ve derinliği göz önünde bulundurulunca, yeni bir müzeye ihtiyaç duyulması kaçınılmazdı.

OMEGA’nın yeni Müzesi sürükleyici filmler, merak uyandıran teşhirler ve eğlenceli interaktif deneyimlerle markanın heyecan verici hikayesini anlatıyor.

DÜNYANIN ETRAFINDA GEZİNTİ

OMEGA’nın merkezine yapılan yolculuk, kıtalar arasında yapılan bir gezintiyle başlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki farklı yerlerde saatin tam olarak kaç olduğunu ziyaretçilere sesli olarak okuyan dijital aygıtların yerleştirildiği, yerde uzanan büyük bir dünya haritası.

ZAMANIN TARİHİ

Ziyaretçiler, Müzenin diğer bölümlerine ilerlemeden önce, zamanda geriye doğru bir yolculuk yapıyorlar. “Zamanın Tarihi”, en eski saatlerden en modern mekanizmalara kadar insanoğlunun hassasiyet arayışını gözler önüne seren, OMEGA’ya ait 360°’lik bir video.

RESMİ ZAMAN TUTUCU

OMEGA’nın yeni müzesinde ziyaretçiler, ünlü başlama blokları ve kırmızı elektronik başlama tabancası dahil, özgün Resmi Zaman Tutucu teknolojisiyle donatılmış 9m’lik koşu parkuru üzerinde içlerindeki Olimpiyat atletini ortaya çıkarabilirler.

Serpilmekte olan koşu yıldızları, OMEGA’nın saniyede 10.000 dijital görüntü kaydedebilen Scan ‘o’ vision cihazı MYRIA’nın yakaladığı foto finişlerinin bir çıktısını bile alabilirler.

KADININ ZAMANI

100 yıldan uzun bir süredir OMEGA, hem dıştan bakıldığında estetik açıdan şık hem de içinde teknolojik açıdan olağanüstü kadın saatleri üretmek konusunda büyük bir kararlılık gösterdi. Yeni Müzenin “Kadının Zamanı” sergisi, ilk Lépine kolyelerinden ve ikonik Ladymatic’ten “gizli mücevher saatlere” ve günümüzün en son kreasyonlarına kadar OMEGA’nın kadın saatlerinin evrimini izleyerek bu hikayeyi hoş bir şekilde anlatıyor.

HEDEF AY

Müzenin ziyaretçileri yolculuklarının bu aşamasında hayal güçlerini yörüngeye fırlatıyorlar. Misafirler, ayaklarının altında ay yüzeyi, yanlarında park etmiş Lunar Rover olduğu halde, videolar, fotoğraflar, NASA teknolojisi ve OMEGA’nın “Moonwatch” saatinin tarihi açıdan önem taşıyan bir çok versiyonu aracılığıyla OMEGA’nın büyüleyici uzay hikayesini keşfedebilirler. 1965 yılında NASA tarafından uzay uçuşları için uygun bulunan Speedmaster ay yüzeyinde takılan ilk saatti.

ADIM BOND, JAMES BOND

1995 yılına ait “GoldenEye” filminden bu yana 007’ye tüm tehlikeli görevlerinde güvenilir bir OMEGA saat eşlik etmiştir. Bond’un OMEGA saati, karizmatik İngiliz ajanının stilini tamamlamanın yanı sıra genellikle zorlu bir durumda ona yardım da eder. Tabii ki bu saatlerin hayat kurtaran fonksiyonları hayali ve kesinlikle standart olarak saate ait fonksiyonlar değil. Fakat teşhirdeki saatler kesinlikle çok havalı.

SPEEDMASTER’IN İÇİNDE BİR GEZİNTİ

OMEGA’nın yeni müzesinde ziyaretçiler dişlilere takılmaksızın saat mekanizması içinde gezinti yapabiliyorlar. İçinde gezinti yapılabilen dev Speedmaster’da düzenli olarak, ünlü Co-Axial eşapmanın iç̧ aksamlarını gözler önüne seren büyüleyici bir animasyon gösteriliyor.

BİRÇOK BÖLÜMDEN OLUŞAN BİR HİKAYE

OMEGA’nın geçmişini, bugününü ve geleceğini irdelemek isteyenler hayal kırıklığına uğramayacaklar. Markanın uzun ve seçkin tarihi, 64 hazine vitrininin yer aldığı 50m’lik çelik bilezik boyunca gözler önüne seriliyor.

OMEGA Müzesi’nde sürekli sergilere ek olarak markanın en son başarılarının teşhir edilmesi için de özel bir yer ayrıldı.

AÇIK, SOSYAL VE FAYDALI

OMEGA yeni müzenin açılışına özel olarak #OMEGAMuseum Instagram etiketini ve artık çevrimiçi erişilebilen “Extract from the Archives” hizmetini de açılış tarihiyle eş zamanlı olarak oluşturdu.

MÜZENİN AÇIK OLDUĞU SAATLER

Salıdan Cumaya: 11:00 – 18:00 Cumartesi ve Pazar: 10:00 – 17:00 Pazartesi günleri kapalı

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About the Author: Gunay Demirbag

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