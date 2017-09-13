OMEGA’NIN ‘KOMUTAN SAATİ’

13 Eylül 2017 11:03

Omega, James Bond’un rütbe ve gösterişli üniformasından esinlenerek “Commander’s Watch”u – Komutanın Saati’ni – tasarladı. Seamaster Diver 300M “Commander’s Watch” Limited Edition modellerinden üçü, hayır kurumlarına bağışlanmak üzere satılacak.

Omega, bu yıl James Bond film serilerinin üç önemli yıldönümünü kutluyor: “İnsan İki Kere Yaşar”ın 50. yıldönümü; “Beni Seven Casus”un 40. yıldönümü ve “Yarın Asla Ölmez”in 20. yıldönümü. Bu filmlerin her birinde, James Bond resmi askeri üniformasını giymiş olarak karşımızdaydı. Omega, Bond’un rütbe ve gösterişli üniformasından esinlenerek “Commander’s Watch”u – Komutanın Saati’ni – tasarladı.

Omega’nın “Commander’s Watch” modeli tasarımıyla, İngiliz Kraliyet Donanmasının renklerini selamlıyor. Saat kordonu boyunca kullanılan beyaz, mavi ve kırmızı dokunuşlar, hoş ve gösterişli bir görünüm oluşturuyor. 41 mm paslanmaz çelik kasası, mavi seramik Liquidmetal® dalış zamanı skalasına ve kırmızı kauçuktan oluşan, dalışın ilk 15 dakikasını kapsayan bir bezele sahip. Parlatılmış beyaz seramik kadranında 12 adet mavi saat göstergesi, kırmızıyla yazılmış “Seamaster” kelimesi ve mavi iskelet akrep-yelkovanı yer alıyor.Eşsiz özellikleri arasında orta saniyede yer alan o meşhur 007 logosu ve diğer tüm rakamlar maviyken; tarih penceresinden görünen kırmızı renkteki 7 rakamı dikkat çekiyor. Mavi, kırmızı ve gri renklerdeki NATO bileziğini, 5 şeritli deseni ve parlak tokası tamamlıyor. Dalga kenarlı kasa arkasında, komutanın denizci ambleminin “üç şeridi”, rotor üzerinde 007 “kurşun” tasarımıyla öne çıkıyor. Omega Calibre 2507’ye sahip paslanmaz çelik modeli sadece 7,007 parça ile limitli olarak üretildi. Askeri madalyonların kutusundan esinlenen özel kutusunda, 3 yıllık garantisiyle sunuluyor. Kutu aynı zamanda paslanmaz çelik bilezik, tornavida ve NATO kayışın tasarımını tamamlayan bir “askeri rozet” içeriyor. “Commander’s Watch”un 18K sarı altın modeli ise tüm dünyada sadece 7 adet ile limitli olarak sunuluyor.

Üç model hayır kurumlarına bağışlanacak

2017 yılında düzenlenecek olan özel açık artırmada, Omega’nın Seamaster Diver 300M “Commander’s Watch” Limited Edition modellerinden üçü, tüm geliri belirlenecek olan hayır kurumlarına bağışlanmak üzere satılacak. Bir adet limitli üretim #007 numarasıyla paslanmaz çelik model, bir adet 18K sarı altın ve bir adet de 18K beyaz altından üretilen toplam üç farklı model müzayedeye bağışlanmış bulunuyor.

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