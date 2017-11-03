OMEGA’DAN YENİ BİR FABRİKA…

3 Kasım 2017 17:48

İsviçreli saat üreticisi OMEGA, İsviçre’de yeni üretim binasını açtı.

İsviçreli saat üreticisi OMEGA, inovasyon ve üretim kusursuzluğu alanındaki tanınmış tarihinde yeni bir sayfanın açıldığının göstergesi olarak, markanın merkezinin de bulunduğu Bienne, İsviçre’de yeni üretim binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış etkinliğini onurlandıran konuklar arasında Swatch Group CEO’su Nick Hayek; OMEGA Başkanı ve CEO’su Raynald Aeschlimann; Federal Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi (EAER) Başkanı, Sayın Johann N. Schneider-Ammann ve ödüllü Japon mimar Shigeru Ban yer aldı.

İlk olarak 1882 yılında bu bölgeye gelmelerinden bu yana, yeni bina saat montajı, eğitim ve kalite kontrole yönelik endüstrideki en gelişmiş tesis olma özelliğine sahip oldu. Ödüllü Japon Mimar Shigeru Ban tarafından tasarlanan, İsviçre şıklığı ve ustalığını yansıtan çevre dostu bina, sürdürülebilir İsviçre ladini, iç iklimlendirme ve enerji konseptiyle inşa edildi. Binanın içindeki 5 katlık alanı OMEGA, mümkün olan en etkin şekilde kullanarak; bütünüyle modernize edilmiş bir imalata yönelik olarak teknik inovasyon ve insan uzmanlığını bir araya getirdi.

Açılışa katılan Swatch Group CEO’su Sn. NickHayek şunları söyledi: “OMEGA, 1882 yılından bu yana, Biel merkezindeki tarihi sahasında saatler üretmektedir. OMEGA, dünyanın her yerinde, İsviçre saat endüstrisindeki inovasyon ve kusursuzluğun öncüsü olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Yeni teknolojilere, yeni üretim yöntemlerine ve ayrıca kendi çalışanlarına yatırım yapmaya yönelik sahip olduğu güçlü gelenek de, bu muhteşem OMEGA fabrikasını inşa etme başarısıyla kendini göstermektedir. Markanın, en yüksek standartlarda saat üretme kararlılığını yansıtmaktadır.”

OMEGA CEO’su ve Başkanı Raynald Aeschlimann ise, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Elbette, gerçek anlamda yenilikçi bir çalışma alanı oluşturduk ancak bu yeni binanın gerçek değeri verimliliğinde. Artık tüm montaj ve test süreçlerimizi tek bir çatı altında bir araya getirmiş durumdayız. Bu da, OMEGA’ya her zamankinden daha üretken ve modernize olmasında yardımcı olabilecek tam bir çalışma konsolidasyonu demek.”

T2 (saat montajı), T3 (kayışlar) ve T4 (nakliye) ile birlikte stok ve lojistik de dahil tüm aşamalar, artık yeni binada tamamlanıyor olacak. Bunun yanı sıra, yeni bina eğitim amaçlı olarak da tasarlandı. Bu da, OMEGA’da çalışan personelin becerilerini geliştirmesine ve devamlı arttırmasına da imkansağlıyor.

OMEGA binanın tam ortasında, 3 katı kaplayan tam otomatik bir depolama sistemi oluşturdu. Bir bilim kurgu filmi sahnesi gibi, yangından korumalı sisteme sahip bu alanda OMEGA saat imali için gerekli stoklarla doldurulan 30,000’den fazla kutuyu da barındırıyor. Ayrıca, yeni binanın Master Chronometer sertifikasyonuna yönelik METAS testleri de dahil olarak OMEGA’nın kalite ve teknik kontrol süreçlerini de içerecek şekilde oluşturulması önem taşıyor. Burada OMEGA, saatlerinin hassasiyet, performans ve manyetik dirençle ilgili, endüstrideki en yüksek standartlara sahip olduğunun sertifikasyon onayını verecek.

Yeni binasının açılması ile birlikte, gelecek OMEGA’ya kesin olarak ulaşmış durumda. Saat satın almada yeni bir nesil ortaya çıkarken, marka onların taleplerine hazır olmak üzere, tesislerinde devrim yaratıyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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