OMEGA’DAN VOLVO OKYANUS YARIŞI’NA ÖZEL SAAT

8 Haziran 2018 11:11

Omega, Volvo Okyanus Yarışının galibi için özel olarak ve sınırlı sayıda Seamaster Planet Ocean Deep Black “Volvo Ocean Race” modelini üretti.

Volvo Okyanus Yarışının Resmi Zaman Tutucusu olan Omega, denizdeki mücadeleyi yakından takip ediyor. Denizciler, yarışın 8. ayağını tamamlamak için Newport, Rhode Island’da karaya çıktılar. Omega bu fırsatı değerlendirerek, yarışın galibi için özel olarak tasarlanan yeni saatini tanıttı.

Sınırlı sayıda üretilen Seamaster Planet Ocean Deep Black “Volvo Ocean Race” modeli Haziran ayında Lahey’da yarış sona erdiğinde kazanan takıma verilecek. Toplamda sadece 73 adet (Okyanus Yarışının ilk başladığı yıla ithafen) üretilen bu limitli saatin halka açık satışı da olacak.

Bu özel model, 45.50 mm’lik siyah kauçuk kayışa sahip bir dalış kronografı olmasının yanında güçlü tasarımı ile okyanus yelkenciliğindeki en uç noktadaki zorluklara dayanabilecek özellikte. Kasası siyah seramikten üretildi. Tek yönlü bezelin ilk 15 dakikalık bölümü kaplamak için kırmızı kauçuk kullanılırken, Liquidmetal™ ile bezelin dalış ölçeğinin kalan kısmı tamamlandı.

Fırçalanmış siyah seramik kadranı üzerinde her saatin sınırlı üretim numarası ile 18 ayar beyaz altın akrep-yelkovanı ve indeksleri yer alıyor. Saat 3 hizasında yer alan alt kadran üzerine, Omega tarafından renkli ibreler ve 12 rakamını içeren kırmızı bir Volvo Ocean Race halkası eklendi. OMEGA’nın kasa arkasına eklediği resmi “Volvo Ocean Race” logosu da bu yarışa atıfta bulunan önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor.

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