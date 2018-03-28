OMEGA’DAN RENGARENK NATO KAYIŞ KOLEKSİYONU

28 Mart 2018 10:33

Omega’nın yeni NATO Kayış Koleksiyonu “Ülkenin bayrak renklerini bileğinde taşıma” fikrinden ilham alarak hazırlandı. Olimpiyat Oyunları’ndaki 18 bayraktan esinlenilerek tasarlanan NATO Kayış Koleksiyonunda ayrıca Olimpiyat halkalarının renklerinden ilham alan 6 yeni NATO kayış yer alıyor: Siyah, sarı, yeşil, mavi ve kırmızı renklerdeki kayışların hem beyaz çerçeveli hem de 5 rengin harmanlandığı çok çizgili versiyonları dikkatleri çekiyor. Saatinizin yeni NATO kayışı ile nasıl bir görünüme sahip olacağını görmek için, Omega’nın web sitesine eklenen sanal kayış fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

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