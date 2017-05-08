Omega’dan Rafine Zarafet SPEEDMASTER 38 MM

8 Mayıs 2017 16:57

OMEGA Speedmaster dünyanın en tanınmış kronograflarından biri. Marka şimdi ise OMEGA Speedmaster 38mm’lik rafine özel koleksiyonunu saat dünyasına tanıtıyor. Meşhur görüntüsü ve geçmişten günümüze taşıdığı mirası hala tasarımın odak noktasında yer alırken; kalıcı tasarımına sade ve yepyeni bir zarif dokunuş eklendi. On dört yeni modelden oluşan koleksiyondaki saatler 4 yıl garantili.

MEGA Speedmaster dünyanın en tanınmış kronograflarından bir tanesi. Marka şimdi ise OMEGA Speedmaster 38mm’lik rafine özel koleksiyonunu saat dünyasına tanıtıyor. Meşhur görüntüsü ve geçmişten günümüze taşıdığı mirası hala tasarımın odak noktasında yer alırken; kalıcı tasarımına sade ve yepyeni bir zarif dokunuş eklendi. Klasik, modern ve zarif bir stil tercih edenler için her parça sadelik, boyut ve renk unsurları göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Hem bayan hem de baylara yönelik olarak üretilen on dört yeni model OMEGA Speedmaster 38mm koleksiyonunu oluşturuyor.

İlk bakışta, Speedmaster 38mm’nin yatay-oval iç kadranları ve saat 6 hizasına konumlandırılmış dikey-oval tarih penceresi dikkat çekiyor. Bu tasarımın ilham kaynağı OMEGA’nın geçmişte De Ville saatlerinin birçoğunda kullandığı oval iç kadranlarından geliyor.

OMEGA 38mm koleksiyonunda bazı modellerde Speedmaster’ın ünlü takimetre ölçeği korunurken bazı modellere de pırlanta ile kaplı bir bezel eklendi. Bu iki farklı bezel tasarımı, markanın pırlantanın zarafetini modellerine eklemesine sağlarken; aynı zamanda da orijinal Speedmaster sportif DNA’sını koruyabilmesine olanak verdi.

Tüm modellerde, saatin kasa arkasında Speedmaster’ın ikonik Denizatı madalyonu damgası yer alıyor. Saatin içinde ise Co-Axial teknolojisi ve silikon balans yayıyla donatılmış OMEGA Calibre 3330 mekanizması kullanılıyor. Bu mükemmel işçilik, modellere 4 yıllık bir garanti sağlıyor.

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