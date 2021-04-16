OMEGA, TOKYO OLİMPİYATLARI’NA HAZIR!

17 Nisan 2021 00:56

1932’den bu yana Olimpiyat Oyunları’nın ‘Resmi Zaman Tutucusu’ olan OMEGA, Tokyo 2020’de bu görevi 29. kez üstlenecek. Marka, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ambleminden esinlenen benzersiz renk şemasını saat yapım teknolojisinin en iyileriyle harmanlayarak Seamaster Diver 300M Tokyo 2020’yi üretti.

Japonya’da gerçekleşecek olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na sayılı günler kaldı. Sporcular son hazırlıklarıyla meşgul olurken, etkinliğin ‘Resmi Zaman Tutucusu’ olan OMEGA, bu tarihi anı özel bir saatle kutluyor.

OMEGA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ambleminden esinlenen benzersiz renk şemasını saat yapım teknolojisinin en iyileriyle harmanlayarak Seamaster Diver 300M Tokyo 2020’yi üretti.

Paslanmaz çelikten üretilen 42mm kasaya sahip model, beyaz emaye dolgulu dalış ölçeğine sahip mavi seramik bezel halkası, kusursuz şekilde entegre edilen cilalanmış-fırçalanmış pazlanmaz çelikten yapılma bilezik ile şık bir görünüm kazanmış.

Saatin eşsiz mavisi, lazerle oyulmuş dalgalar sayesinde ekstra derinliğe sahip cilalanmış beyaz seramik kadranla tamamlanıyor. Modelin özellikleri arasında saat 6 konumuna yerleştirilmiş tarih penceresi ve kırmızıyla vurgulanmış ünlü Seamaster adı bulunuyor. Kadran tasarımını beyaz Super- LumiNova dolgulu mavi kollar ve indeksler tamamlıyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları amblemi taşıyan safir kristal arka kapak bu özel anı ölümsüzleştirirken kullanıcı, İsviçre Federal Metroloji Enstitüsü (METAS) tarafından resmi olarak sertifikalandırılmış OMEGA Co-Axial Master Chronometer Calibre 8800’ı izleyebiliyor. Seamaster Diver 300M Tokyo 2020, her altın madalyalı sporcunun gurur duyacağı performans standardına sahip.

Saat, özel bir Olimpiyat Oyunları sunum kutusu, Master Chronometer kartı ve 5 yıllık garantiyle satışa sunuluyor.



Seamaster Diver 300M Tokyo 2020

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