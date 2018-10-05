5 Ekim 2018 11:50

Amerika’da 12 Ekim’de vizyona girecek olan First Man, uzay tutkunlarının hayranlıkla izleyeceği bir öyküye sahip. Altı dalda Akademi ödülü alan filmin öyküsü aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong’un uzaya uçuşunu anlatıyor. Apollo 11 ile uçuşu, bu önemli görevin eşi ve çevresi ile olan ilişkileri üzerindeki etkisi konu alınıyor. James R. Hansen’in kitabından uyarlanan filmde, tarihi Apollo 11’e bir de Amstrong’un gözüyle bakıyoruz.

Film süresince Armstrong’u canlandıran, Ryan Gosling’in bileğinde ve oyuncularda Omega’nın çeşitli modellerini görüyoruz. Universal Picture stüdyolarından çıkan First Man’de zaman makinesi olarak Omega’nın seçilmesi tabi ki rastlantı değil. Omega, uzay araştırmaları konusunda rakipsiz bir mirasa sahip. NASA, 1964 yılında hızlanan uzay programı içerisinde ideal saat arayışına girdiği dönemde tüm zorlu testlerden başarıyla geçen bir tek Omega Speedmaster’dı. Sonuç olarak da 1965 yılında “Tüm İnsanlı Uzay Görevleri için Uçuş Niteliği”ne sahip oldu. O andan itibaren de NASA İnsan Uzay Uçuş Programı’nın tek saati olarak Omega görevlendirildi.

Speedmaster, hala uzay uçuşlarında kullanılıyor ve Uluslar arası Uzay İstasyonu’nun da zaman tutucusu olarak öne çıkıyor. Böyle anlamlı ve başarılı geçmişe sahip olan marka, tarihi anın doğal bir parçası olarak 1969 yılında Apollo 11 görevi sırasında Ay’ın üzerinde takılan ilk saat unvanına da sahip oldu. First Man filmin yapım ekibi, saatleri Apollo astronotlarının ve diğer oyuncuların bileklerine mekan gözeterek en doğru şekilde yerleştirdiler.

OMEGA SPEEDMASTER ST 105.003 modeli, başrol oyuncusunun NASA’da ki Apollo eğitimi sırasında bileğinde görüyoruz. Aynı modeli, 1965 yılında Gemini Projesi’nde astronot Ed White’ın ilk Amerikan uzay yürüyüşünde de taktı.

OMEGA SPEEDMASTERST 105.012, Ünlü Moonwatch, Apollo 11 astronotlarının tarihi görevlerini ve Ay’a inişlerini canlandıran aktörlerin bileklerinde yer alıyor.

OMEGA CK 2605, Ryan Gosling Amstrong’un günlük hayatını canlandırdığı sahnelerde taktığı model.

OMEGA (STOPWATCH) KRONOMETRE,1960’larda NASA mühendislerinin eğitim aldıkları süreleri canlandıran sahnelerde görüyoruz. Marka Olimpiyat Oyunları Resmi Zaman Tutucusu olarak spor ve hassas zamanın ölçümü konusunda önemli bir tarihe sahip.

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About the Author: Gunay Demirbag

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