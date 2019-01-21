21 Ocak 2019 18:17

Elele tutuşmak… Sırılsıklam âşık olmanın göstergesi.

Günün her saati el ele misiniz? Eros amacına ulaşmış gibi görünüyor! OMEGA olarak, işleri ciddileştirme zamanı geldi diyoruz.

Alev alev yanan kalpler için kırmızı bir Trésor

OMEGA’nınTrésor modeli, sevdiğiniz için mükemmel bir hediye. Üstelik kırmızı güller de yanına çok yakışıyor.

OMEGA’nın De Ville Trésor modeli, kırmızının tutku dolu bir tonunda ki kadranı ve deri kayışıyla, zamanı şaşmaz bir şekilde gösterirken bir yandan da kalp atışlarını hızlandırmak için tasarlandı.

Trésor, yılın en romantik gününde verilebilecek bir hediyenin tüm özelliklerini taşıyor.36 milimetrelik bu zarif ve şık modelde, kasanın her iki yanında pırlanta hatlar ve tepe üzerine yerleştirilmiş tek bir pırlanta yer alıyor.

Âşıkların uzun saplı gülleri ayrıca almaları gerekecek.Ancak OMEGA saatte de çiçekli bir öğe var. En az güller kadar güzel ve çok daha uzun ömürlü: Her bir saat tepesini, kırmızı likit seramikle yapılan beş OMEGA logosundan oluşan bir çiçek süslüyor.

Saatin arka yüzü bile kalpleri çarptıracak cinsten. OMEGA’nın De Ville Tréso rmodelinin kasa arkasında cilalı ayna efekti ve “Her Time” deseni bulunuyor.

Derin aşklar için bir Diver

Seamaster Diver 300M modelinin dalgalarıyla sevdiğinizin ayaklarını yerden kesin.

Maceracı birine âşık olduysanız (umarız öyledir) hediye olarak Seamaster Diver 300M modelini düşünmenizi öneririz. Paslanmaz çelik ve 18K SednaTM altın kullanılan 42 milimetrelik bu saat, her koşula hazır.

Siyah seramik çerçeve ve CeragoldTM dalış ölçerin yanısıra, lazer işlemeli dalgalarla süslenen siyah seramik kadrana sahip.

İskeletleştirilmiş ibreler ve yükseltilmiş indeksler, 18K SednaTM altından ve beyaz Super-LumiNova dolgulu.Helyum kaçış valfiyse konik tasarımlı. Biraz gizem aşkı canlı tutar derler ama bir saatin tam kalbine bakmamanız için hiç bir neden yok. Seamaster Diver 300M modelinin OMEGA Master Chronometer Calibre 8800 mekanizması, dalgalı kasa arkasındaki safircamdan görülebiliyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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