OMEGA, SEAMASTER AQUA TERRA “ULTRA LIGHT”

24 Şubat 2020 15:22

OMEGA’nın Spor Aktiviteleri için özel tasarlanan İnovatif yeni saati

Ergonomik “Ultra Hafif”, sportif tekstil kayışıyla birlikte kullanıldığında sadece 55 gr. ağırlığında. Kasa, kasa arka kapağı ve tepe, OMEGA’nın ilk kez kullandığı ve Gamma Titanyum adı verilen bir alaşımdan yapıldı.

Ağırlığının azaltılması saatin hassaslığını ya da performansını azaltmadı. Bu saat OMEGA’nın tam beş yıllık garantisiyle sunuluyor. “Ultra Hafifliğin içinde ise, OMEGA’nın titanyumdan yapılan ilk mekanizması yer alıyor. Calibre 8928 Titanium, Co-Axial eşapmana sahip manuel kurmalı bir kalibre.

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Sporda her atlet kendini öne çıkaracak avantajlar arar. Yeni Seamaster AquaTerra “Ultra Light” modeli için OMEGA’nın benimsediği yaklaşım da bu. Adından da anlaşılacağı gibi, bu dahiyane spor saati rekabet sırasında daha az ağırlık ve daha fazla rahatlık hissi vermesi için tasarlandı. Bu hedefe ulaşmak için, saatin tüm özellikleri yaratıcı şekilde yeniden düşünüldü ve sonuçta saat üretiminde inovasyonun yeni eşiği ortaya çıktı.

Omega’nın Kendi Lider Atletiyle Birlikte Geliştirildi

OMEGA’nın en son Master Chronometer saatinin geliştirilme sürecinin ardında, golfun en önemli yeteneklerinden biri bulunuyor: Rory McIlroy. OMEGA marka elçisi, atletlerin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan bir saat yaratılması amacıyla ürün geliştirme ekibine destek oldu.

“Omega’nın yeni hafif siklet spor saatinin geliştirilmesinde ben de rol oynadığım için büyük bir gurur duyuyorum. Atletlerin bir saatte neye ihtiyaç duyduklarını biliyorum ve Omega ile kurduğumuz işbirliği sayesinde bu saati modifiye etme imkânımız oldu. Hangi sporu yapıyor olursanız olun, yeni “ultra hafif” saati takmak kesinlikle bir keyif.” – RORY MCILROY, OMEGA golf elçisi

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Hafif ama sert

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Ergonomik “Ultra Hafif”, sportif tekstil kayışıyla birlikte kullanıldığında sadece 55 gr. ağırlığında. Kasa, kasa arka kapağı ve tepe, OMEGA’nın ilk kez kullandığı ve Gamma Titanyum adı verilen bir alaşımdan yapıldı. Son derece üstün dayanıklılık özellikleriyle havacılık endüstrisinde kullanılan bu eşsiz malzeme konvansiyonel titanyumdan daha sert ve daha hafif. OMEGA dikkatli araştırma ve deneme süreçleri sayesinde kadran için kullanılan malzemenin miktarını da azalttı. Bu süreç, saatin görsel etkisi üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan saatin ağırlığını daha da azalttı.

Rahatlık için saklanan bir tepe

OMEGA’nın bu saatte başvurduğu diğer bir ilk ise, kullanılmadığı zaman kasa içine saklanabilen teleskopik tepe. Bu ergonomik özellikle oyun sırasında atletin elleri mekanizmaya müdahale etmiyor.

Kırmızı, yesil ya da mavi

Her “Ultra Hafif” saat, bir kauçuk kayış ve ayrıca ihtiyaç duyulduğunda mükemmel bir rahatlık sağlayan, oyun sırasında kullanılabilecek tekstil kayışla birlikte sunuluyor. Güneşin sebep olduğu parlamayı engellemek için tasarlanan mat finisajlı AquaTerra sayesinde, alüminyum saniye ibresi, Seamaster logosu, çeyrek saat indeksleri ve kayış dikişlerinde cesur renkler kullanıldı.

Saatin üç renk seçeneği mevcut: kırmızı, yeşil ya da mavi.

Master kronometre gücü

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Ağırlığının azaltılması saatin hassaslığını ya da performansını azaltmadı. Bu saat OMEGA’nın tam beş yıllık garantisiyle sunuluyor. “Ultra Hafifliğin içinde ise, OMEGA’nın titanyumdan yapılan ilk mekanizması yer alıyor. Tüm köprüler ve ana plaka seramikleştirilmiş titanyumdan yapıldı; bu sayede parçalar arasında daha az sürtünme meydana geliyor ve bu uygulama mekanizmaya bu özel koyu gri rengini veriyor. Calibre 8928 Titanium, Co-Axial eşapmana sahip manuel kurmalı bir kalibre. İsviçre Federal Metroloji Enstitüsü (METAS) tarafından onaylanmış bir Master Chronometer olarak Calibre 8928 Titanium 15.000 gauss’luk manyetik alanlara karşı dayanıklı. OMEGA’nın spor elçileri gibi bu kalibre de en zorlu koşullar altında değerini kanıtladı.

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About the Author: Gunay Demirbag

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