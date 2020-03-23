OMEGA DE VILLE TRÉSOR

23 Mart 2020 14:58

Omega’nın yeni 18 ayar Moonshine™ altın, malzemesi markanın uzaydan ilham alınan saat koleksiyonlarında şimdiden çarpıcı bir etki yaratıyor. Bu benzersiz alaşım şimde de kadınlar için Trésor koleksiyonunda kendine yer buluyor. Bu yeni modelde altının soluk sarı rengi, ışıltılı kırmızı tasarımla mükemmel bir uyum sergiliyor.

MOONSHINE™ ALTIN KASA

Yeni saatte, geleneksel 18 ayar sarı altına göre daha solgun bir tona sahip olan ve renk ve parlaklığın zamanla solmasına karşı daha yüksek direnç sağlayan 18 ayar Moonshine™ altından yapılan 36 mm’lik cilalı kasa yer alıyor. Kasanın kenarları, toplam 38 adet küçük pırlantayla süsleniyor. Tepe üzerinde kırmızı likit seramikten yapılan OMEGA çiçeğinin ortasında da ek bir pırlanta bulunuyor.

LAKE VE DERİ

18 ayar Moonshine™ altın ibrelerle mükemmel uyum sağlayan gradyan geçişli kırmızı kadran, ekstra parlaklık için yarı saydam lake ile kaplanıyor. Kırmızı renkli deri kayışta da 18 ayar Moonshine™ altından toka kullanılıyor.

KASA ARKASI VE MEKANİZMA

Saatin arkasını çevirdiğinizde karşınıza çıkan metalik “Her Time” deseniyle süslenen parlak aynalı kasa arkasının içinde, OMEGA Calibre 4061 mekanizma yer alıyor

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About the Author: Gunay Demirbag

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