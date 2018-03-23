AY’IN KARANLIK YÜZÜ İÇİN OMEGA’DAN YENİ MODEL

23 Mart 2018 16:09

Speedmaster ‘Dark Side of the Moon’

Apollo 8’in Ay’ın etrafında uçuşundan 50 yıl sonra Omega yeni bir model tanıttı. Sadece apollo8 astronotlarının gördüğü Ay’ın karanlık yüzü onların gözlerinden bileklere taşındı. Astronotların öncü ruhundan ilham alınarak tasarlanan model, onların bileklerinde taşıdıkları Speedmaster Professional kronograf modele ithaf edildi. Tek blok zirkonyum oksit siyah seramikten, Co-axial Speedmaster Kronograf model, iskeletleştirilmiş kadrana sahip. Kadranda çok gerçekçi dokunuşlarla Ay’ın yüzeyi yansıtılmış. Ön yüzünde Ay’ın görünen yüzü, kasa arkasında Ay’ın karanlık yüzü yansıtılmış. Fırçalı parlatılmış kasası, 44.25 mm çapına sahip.

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