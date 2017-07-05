NEUCHATEL SARKAÇLI SAAT SERGİSİ:LA NEUCHATELOISE

5 Temmuz 2017 12:14

Le Locle ve La Chaux-de-Fonds, uluslararası anlamda, Neuchatel sarkaçlı saatinin tarihini bir çift sergi ile ortaya koyuyor. İki sergi, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ve kenara bırakılmış bu saatin tekrar canlanmasını ve belleklerde yer almasını sağlamak istiyor.

2017’de, Alfred Chapuis’e ait “Neuchatel Sarkaçlı Saatleri’nin Tarihi” isimli kitabın yayımlanmasından tam bir asır sonra; saat üreticileri, medya ve saatseverlerin bakışları, akıllı saatlere ve bu saatlerin sosyal, kültürel, ekonomik sonuçlarına yönelmişken, Sarkaçlı Saatler şu anki uğraşılarımızın bir hayli ötesinde kaldı. 18. yüzyıldan günümüze varan hikayesi çok az bilinir. Le Locle – Château des Monts Saatçilik Müzesi ve Uluslararası Saatçilik Müzesi, “Neuchâtel’in” hikâyesini ve geçmişini yeniden gözden geçiriyor. Bunu da çok dilde, uluslararası bir çift sergi ile yapıyor.

La neuchâteloise sergisi, Le Locle ve Chaux-de-Fonds’da 06 Mayıs- 08 Ekim 2017 tarihleri arasında, Neuchâtel kantonundaki iki saatçilik müzesinin katılımı ve eldeki koleksiyonlarının sunumuyla yapılıyor. Sergi, değerli bir miras olarak bu saatlerin köklerini sunarken, diğer yandan onlara yeni bir ışık sunuyor.

Le Locle’da, Château des Monts’da…

Le Locle Müzesi, çağlardan beri saat mekanizmasına ışık tutmakta. Bölgesel Neuchâtel sarkaçlı saatinin sanatına ulaşmaya çalışmakta. Bu sergi, 18.yüzyılın ilk yarısından günümüze kadar Neuchâtel saatinin mekanik gelişimini ve detaylarının evrimini açıklıyor. Ziyaretçiler, mekanizmanın çıplak haldeki (kasası dışında) karakteristik özelliklerini gözlemleyerek keşfetmenin zevkine varıyor ve değerlendirme yapabiliyorlar. Sergide birçok saat mekanizması arasında dolaşırken, ustalıkların sergilendiği, mekanizmaların aynı zamanda estetik olduğu da görülebiliyor.

Toplum üç asır boyunca olağanüstü bir üretim ki mekanik bölümü özellikle, görmekte. Bazıları diğerlerine göre ön plana çıkıyor. Neuchatel sarkaççıları bir geleneği sürdürüyorlar. Ayrıca rekabet içinde gelişmelere adapte oluyorlar. Dönemlerinin zevklerine ayak uydururken saat meraklılarını baştan da çıkarıyorlar. Aynı mantık günümüz üretiminde de görülüyor. Tarihten günümüze doğru zarif bir teknikle bu zengin işçilik, el becerisi ve ince işçiliği ifade ediyor.

La Chaux-de-Fonds, Uluslararası Saatçilik Müzesi

Uluslararası Saatçilik Müzesi, büyük sergi salonunda konuyla ilgili üç bölümlü bir zincir (ağ) sunuyor. Alfred Chapuis’nin yapıtına saygı ile başlayan girişten sonra, serginin 1.bölümünde Neuchatel sarkaçlı saatlerinin zanaatkarlığı konu ediliyor. Saatçilerin yanı sıra bir sarkacın yapımında olmazsa olmaz bir dizi üreticiler de yer almakta: akrep, yelkovan, yay, kadran, bronzcu, marangoz ve kasa boyacısı. Bu meslekler aynı zamanda sanatsal bir bütünlüğün sağlanması için var. İkinci bölüm, 19. ve 20.yüzyıllardan önce 18.yüzyılın bu konudaki gelişimine perde açıyor. Bu bölümde, yeni üsluplar ve modalar panoramik biçimde yansıtılıyor. Markalaşmış birkaç ismin ticari başarıları uluslararası genişlemeye yol açmıştır. Bu başarı aynı zamanda okullaşmış bir el becerisinin de sonucudur. Son bölüm ise, Neuchatel sarkaçlı saatinin imajını anlatıyor. 20. yüzyıl sanatı, son iki yüzyıldan beri ortaya konan performanstan daha fazlasını sembolik işaretlerle ortaya koyuyor.

Ek olarak, Alphil Yayınları tarafından yayımlanan bir makale, bu serginin problemlerini de içeriyor. Söz konusu makaledeki cevaplar, çok iyi yönde seçkin cevaplardan oluşuyor. 230 sayfalık bu makale; 15’ten fazla çeşitli yerden yazar, tarihçi ve saat teknisyeninin fikirlerini içeriyor. Önsözü, Federal Danışman Alain Berset imzasını taşıyor. Bu ürün için bir sentez oluştursa da geçmişe de vurgu yapıyor.

Bir seri olay, yeni buluşlar…

Sergiye tanıklık etmek için, bir dizi olayı da görmemiz gerekir. Ortak iki müze, konuyla ilgili hem gece hem de gündüz ziyaretler öneriyor. Bir sonuç konferansı da Neuchatel sarkaçlı saatinin geleceğini konu ediyor.

Aşağıdaki iki site özellikle gençlere konu ile ilgili tüm bilgileri veriyor.

La Chaux-de-Fonds Uluslararası Saatçilik Müzesi — www.mih.ch

Le Locle – Château des Monts Saatçilik Müzesi — www.mhl-monts.ch

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