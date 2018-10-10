10 Ekim 2018 11:40

Michael Kors; gümüş, yarı değerli taşlar,ışıltılı aksamlar ve 14 karat altın ile rodyum’dan oluşan yeni takı koleksiyonunu sundu. Detaylardaki zenginlik ve zamansız tasarımın birleşimindeki uyum ortaya zarif kolyeleri, bileklikleri, yüzük ve küpelerden oluşan günlük kullanıma uygun bir koleksiyonu çıkardı.

Yeni koleksiyon, Mercer Lock ile moda dünyasına merhaba derken, ikonik öğe ilhamını Michael Kors’un ilk mağazasını açtığı New York’taki ünlü SoHo bölgesindeki Mercer sokağından aldı. Lansmanda kilit motifi üzerine kurgulanmış birbirinden farklı ama aynı zamanda da birbiriyle alakalı 3 farklı hikaye bulunuyor. İlk hikaye olan Mercer Link, asma kilidin yeniden tasarlanması ile ortaya çıkan şık zincir link. İkinci hikaye ise, Kors Color, kişiselleştirilebilen değerli taşların hayattaki özel anları kutlama üzerine tasarlandığı bir tasarım oldu. Son hikaye ise, Custom Kors, günlük kombinlerinizle kolaylıkla eşleştirebileceğiniz kolye, bilezik ve yüzüklerinize ekleyebileceğiniz bir grup charm’dan oluşuyor.

MERCER LINK

Mercer Lock, “M” harfini yansıttığı şekliyle Michael Kors markası ile özdeşleşirken, “Çocukluğumda birçok kez farklı şekillerde M harfini çizerdim. Bu harfin gücü, cazibeyi ve grafik öğeleri yansıtan mimari bir yanı var bence.” diyor Michael Kors. Şimdi, Mercer Link ile kilit şekli geleneksel zincirden farklı olarak daha özgün ve sofistike bir havaya bürünüyor.

KORS COLOR

Bu hikaye içinde zengin renkleriyle tasarlanan yarı değerli taşların olduğu bileklik ve kolyeleri barındırırken, modaseverlere kişisel stillerini yansıtmak için sevdikleri rengi veya uğurlu taşlarını seçme imkanı da veriyor.

CUSTOM KORS

Takı çok kişisel bir aksesuardır ve Custom Kors koleksiyonu da değiştirilebilen farklı charm’ları ile kişiselleştimeyi doğru tasarımlarla yapmayı hedefliyor. Topladığınız charm’larla kendi hikayenizi yaratabilir ve kıyafetinizle kombin yapabilirsiniz.

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About the Author: Gunay Demirbag

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