MB&F’İN YENİ MÜHENDİSLİK HARİKASI: NIXIE MACHINE II

3 Temmuz 2017 16:31

MB&F, M.A.D Galeri kuruluşunun 5. yıldönümünü kutlamak için, Berlinli sanatçı Frank Buchwald’ın “Nixie Machine II” masa saatini tanıttı. 1.2m uzunluğundaki bu göz alıcı ve “ağır mühendislik” içeren görünüme sahip muazzam yapı için perdahlı çelik kullanıldı.

MB&F, M.A.D (Mechanical Art Devices) Gallery kuruluşunun 5. yıldönümünü kutlamak için, Berlinli sanatçı Frank Buchwald’ın “Nixie Machine II” masa saatini tanıttı. Saatin alev gibi parlayan Nixie tüplerini üretmek için ise, Çek mühendis Dalibor Farny çalışmış.

Dünyaca ünlü bağımsız saat markası MB&F (Maximilian Büsser and Friends), bu galeride Nixie Machine gibi ilginç tasarımların yanı sıra, “Horological Machines” ve “Legacy Machines” isimli koleksiyonlarında yer alan saatlerini de sergilemekte.

M.A.D Galerisi, sadece 12 adet ürettikleri Orijinal Nixie Machine’in (2015’te üretilen ilk model) bu yeni versiyonunu Cenevre, Dubai ve Taipei’de bulunan galerilerinde sunmayı planlıyor.

Frank Buchwald, 1.2m uzunluğundaki bu göz alıcı ve “ağır mühendislik” içeren görünüme sahip yapı için perdahlı çelik ile çalışmış. Nixie Machine kesinlikle muazzam bir saat. Zamanı gösteren altı adet rakamı, ayrıca katot ekranı diye bilinen modern Nixie tüplerinin içinde yer almakta. Her bir tüpün içinde iç içe geçmiş 0’dan 9’a kadar rakamlar bulunuyor. Tüpün içindeki rakamlardan sadece biri, sırası geldiğinde yanıyor ve bu sayede 6 tüpteki tüm rakamlara bakılarak; saati, dakikayı ve saniyeyi aynı anda okuyabiliyoruz. Dört bacak ve simetrik bir gövdeye sahip çarpıcı retro-fütüristik tasarımı, saate adeta bir bilimkurgu filminden çıkmış görünümü kazandırmakta.

Bu arada, her ne kadar fütüristik bir tasarıma sahip olsalar da aslında “Nixie tüpü teknolojisi” 1950’li yıllara dayanıyor. Alberto Schileo isimli bir Nixie tüp koleksiyoncusu, eski bir Sovyet deposunda yüzlerce adet Nixie tüpü buluyor. Aklına bulduğu tüplerle bir saat üretme fikri gelen Schileo, Frank Buchwald ile iletişime geçiyor. Şimdilerde eski Nixie tüplerin stokları azaldığından ve dayanıklılıkları artık sorgulanmaya başlandığından, mühendis Dalibor Farny bu saat için tüpleri yeniden, yani sıfırdan üretmiş. Kim bilir belki bir gün MB&F’den bu saatin bir de kol saati versiyonunu da görebiliriz.

HABER: Mert Kalafat

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