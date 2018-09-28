28 Eylül 2018 14:49

1940 ve 1950’lerin savaş sonrası yıllarında otomotivlerinin ilk tasarım kodları aerodinamik prensiplerle oluşturulmaya başlandı. Güç ve hız vadeden modeller daha da tercih edilir oldu ve eğrisel formlarla çizgiler şekillendirildi. Bugün sahip olduğumuz ayrıcalıklı bilgisayar modeli ve rüzgâr tüneli teknolojisi o zamanların en büyük hayaliydi. Böylece tasarımcılar estetik anlayışla birlikte bilimsel öncelikleri daha öne çıkararak modeller ürettiler.

Tüm bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri de el yapımı olan Mercedes-Benz W196 ve 1948 Buick Streamliner modelleridir. Diğer endüstriler de havacılık sektörünün hızlı gelişmesinden etkilendiler. Horological Machine N°9 ‘Flow’ modeli de 1940’ların otomotiv ve havacılığın dinamik çizgilerinden esinlenilerek oluşturulan çılgın bir model. Bir jet motorunu andıran, oldukça kompleks titanyumdan oluşan kasaya sahip. Tüm kalitesine yaraşır şekilde de polisajı ve saten görünümlü dokunuş ile tamamlanmış.

Karmaşık elle kurum mekanizması ise kendi atölyelerin

de geliştirildi. Bağımsız ikiz balans çarkları bombeli safir kristal camların ardından rahatlıkla izlenebiliyor. Aerodinamik tasarım çizgilerinin öne çıktığı model 18.000 vph (2.5 Hz) ile çalışıyor. HM9 moto

rların vites kutusu görünümden esinlenilen N°9 Flow’un ana gövdesi üç parçadan oluşuyor. MB&F’in kendi üretimi elle kurum mekanizmasının kurma tepesi merkez gövdenin arkasına yerleştirilerek daha ergonomik bir kullanım alanı ve estetik bir görünüm yaratılmış.

Tam kurulumdan sonra 45 saat güç rezervi ile çalışabiliyor. HM9 Flow, grade 5 titanyum kasa elementinden üretilen kasası daha önceki üretimlerden farklı olarak patentli, üç boyutlu contası ile su geçirmezliğini koruma altına alıyor. Kasa ölçüleri 57 mm x47 mm x 23 mm. safir kristal camları ise ışığı yansıtmaması için anti refle kaplı.

Horological Machine N°9 ‘Flow’, 33’er adet limitli olarak iki titanyum edisyonundan oluşuyor; Air Edition, havacılık tarzı kadranda siyah NAC mekanizması ile tasarlandı. Diğeri olan ‘Road Edition’ ise pembe altın kaplı mekanizması ile klasik yarış arabalarının hız gösterge paneli tarzı kadran ile sunuluyor.

Related Posts

About the Author: Gunay Demirbag

« CHARRIOL, KADINLAR GOLF KUPASI DÜZENLEDİ CHANEL, SOUS LE SIGN DE LION »