MAURICE LACROIX’DAN YENİ ‘AIKON’ SERİSİ

28 Nisan 2017 16:07

İsviçre saat ustalığı tecrübesini kendi özel tasarım ustalığıyla bir araya getiren Maurice Lacroix, üç farklı model ile yenilediği AIKON koleksiyonunu saatseverlerin beğenisine sundu.

Özgün ve yalın tasarımlarıyla başarılı işlere imza atan Maurice Lacroix, 90’lı yıllarda ‘Calypso’ modelini üretti. Bu ikonik saat modeli, şıklığıyla bilekleri süslerken günlük stilden özel davetlere kadar her stille kolayca uyum sağladığı için saat tutkunlarını cezbediyordu. Maurice Lacroix, 2016 yılında bu ikonik saat modelini yenileyerek yeni koleksiyonuna Aikon ismini verdi. Yeni ve modern tasarımıyla çağdaş zevklere hitap eden Aikon koleksiyonun lüks detayları, koleksiyonun şıklığını ve yüksek kalitesini ön plana çıkarıyor. Yeni Aikon koleksiyonunda 3 farklı model yer alıyor: Kadın saat modeli Aikon Ladies 35mm, erkek saat modeli Aikon Gents 42mm, sportif ve muhteşem saat modeli Aikon Chronograph 44mm.

Yeni Aikon koleksiyonunun yuvarlak kasası, göze çarpan bezel ve bezeli sarmalayan 6’lı kolun bileşimiyle tasarlanıyor. Bu tasarım stiliyle, eşsiz bir kontrast koleksiyonda gözler önüne seriliyor. 6’lı kollar gücü ve dayanıklılığı temsil ederken aynı zamanda koruma ve sevgiyle kucaklamayı da simgeliyor. Saat sektöründe yıllardır bir gelenek süregelir: ‘his’ ve ‘hers’ konseptiyle tasarlanan ve çiftlerin bileklerine baktığında birbirlerini hatırladıkları eşli saat modellerini sunan birçok saat markası var. Aikon koleksiyonu ise bu geleneği sürdürüyor.

Erkek modelinin kasası ve bileziğinde iddialı, keskin ve güçlü çizgiler yer alırken kadın modelinin narin, zarif ve kıvrımlı detayları göze çarpıyor. Buna rağmen erkek ve kadın saat modelleri birbiriyle çok benzer tasarımlara sahip. Aikon saat modellerinin en küçük detaylarına bile hakim olan usta işçilik, markanın tasarım uzmanlığını kanıtlar nitelikte. Maurice Lacroix, Aikon koleksiyonu ile stil sahibi saat tutkunlarının hem günümüzde hem de gelecekte tutkuyla sahip olmak isteyecekleri modeller sunuyor.

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