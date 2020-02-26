MAURICE LACROIX İLE SİYAHIN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK

26 Şubat 2020 11:00

İsviçre saatçiliğinin kusursuzluğunu yansıtan Maurice Lacroix’nın siyahın asaletini ve gücünü yansıtan tasarımları, çizgisinden asla ödün vermiyor.

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, İsviçre saatçiliğinin yenilikçi ruhu ve mükemmeliyetçiliğini benimseyerek 40 yılı aşkın süredir kusursuz tasarımlara imza atan Maurice Lacroix’nın en özel modellerini saat tutkunlarıyla buluşturuyor. Adeta bir miras gibi bir sonraki jenerasyona aktarılacak kadar değerli bir tasarıma sahip Maurice Lacroix Eliros, kusursuz bir duruşa sahip. Maurice Lacroix’nın ikonik M logolu siyah deri kayışı, pembe altın kaplama kasası ve pırlantalı siyah kadranıyla göz kamaştıran saat, zarafetiyle baş döndürüyor. Maurice Lacroix Aikon koleksiyonunun en özel modellerinden biri olan Automatic Black; tek renkli tasarımı, yuvarlak kasası ve mat görünümüyle güçlü karakterini saatiyle de ortaya koymak isteyen erkekleri cezbediyor. Automatic Black, Maurice Lacroix’in ikonik M logolu siyah deri kayışı, 42mm çapındaki kasası ve Aikon koleksiyonuna özgü altı kollu bezeliyle estetik ve şık bir duruşa sahip. Automatic Black ayrıca, kullanıcılarına özel tasarımlı kadranı sayesinde ışığın geldiği farklı açılarda siyahın farklı tonlarına tanıklık etme fırsatı da sunuyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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