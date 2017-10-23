MASMAVİ IWC ‘PORTUGIESER’

23 Ekim 2017 14:51

IWC Schaffhausen, iki yeni Portugieser modeli ile mavinin en güzel tonunu bileklere taşıyor.

IWC, 50 yıl önce mavi kadranlı ilk saatlerini ürettiğinde günümüzde tüm saat endüstrisine yayılan bir tasarım trendine de öncülük etmiş oldu. İsviçreli saat şirketinin mavi vurgular taşıyan son modelleri ise, Portugieser modellerinin iki versiyonu oldu: Portugieser Automatic (Ref. IW500710) ve Portugieser Chronograph (Ref. IW371491).

Portugieser Automatic (Ref. IW500710) IWC üretimi 52010 kalibre ile çalışıyor. Pellaton otomatik kurma sistemi seramik parçalarla süslü ve iki volanında 7 günlük güç rezervi barındırıyor. Paslanmaz çelik kasa ve rodyum kaplama saat kolları, kadranın koyu mavi rengiyle hoş bir kontrast yaratıyor.

Portugieser Chronograph (Ref. IW371491) gelmiş geçmiş en ünlü IWC saatlerinden biri ve ilk kez mavi kadranlı versiyonuyla karşımızda. Bu saat 1930’lu yıllarda üretilen Portugieser saatlerinin zamana meydan okuyan tasarım anlayışını yansıtan görünümü ve sadece 40.9 mm olan çapıyla her bileğe yakışıyor. Paslanmaz çelik kasası ve rodyum kaplama saat kolları ise mavi kadranla mükemmel bir uyum içinde.

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