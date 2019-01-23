23 Ocak 2019 18:05

1-AUDEMARS PIGUET THE CAROLINA BUCCI LIMITED EDITION

Carolina Bucci ‘‘Benim saatim Royal Oak. Sürekli onu takıyorum, tarzımın, imzamın bir parçası.’’

Haute Horlogerie tarihinde önemli bir yeri olan Audemars Piguet bir aile şirketi (Audemars ve Piguet) olarak kalan en eski seçkin saat üreticisi firmalarından biri. İsviçre’nin Jura kantonu Joux Vadisi’nde üretimlerini sürdürüyorlar. Spor modeller, klasik ve geleneksel parçalar, kadın mücevher saatlerinin yanı sıra özel kreasyonlar dâhil sınırlı sayıda üretilen sayısız horolojik tasarımları ile misyonundan ödün vermeyen bir marka.

Carolina Bucci ise İtalyan kuyumcu bir aileden gelen ve mücevherciliği vazgeçilmez tutkusu haline dönüştürerek tasarımlarında da bu duygusunu yaşatıyor. Daha önce 2016 yılında Audemars Piguet’nin Royal Oak kadın saatlerinin 40. yılına özel Frosted Gold tasarımının altında imzası bulunan Carolina Bucci marka ile ortaklıklarını devam ettiriyor. Tasarımcının adını taşıyan Carolina Bucci limited Edition, sınırlı sayıda üretilen 37 mm’lik sarı altın kasalı Royal Oak ile bir kez daha şaşırtıyor.

Royal Oak’un alâmetifarikası “Tapisserie” kadranın yerinde ışıltılar saçan gümüş tonlarındaki ayna kadran ve özel işlenmiş altın bilezik ile çerçevelenmiş kasası bulunuyor. Tasarımcısının karakterini “başkaldıran” sözcüğüyle tarif ettiği bu dikkat çekici parça günümüz kadınını yansıtıyor: spontane, yaşam dolu ve mükemmeliyetçi. ‘Elmas tozu’ yüzey işlemesi ilk kez bu modelde, tasarımcının en çok sevdiği sarı altın üzerine uygulanıyor. “İlk Frosted Gold” tasarımında Royal Oak kasası ve bileziğinin mükemmelliğini alıp onları biraz ‘hırpaladım’ ve mükemmelen kusurlu Floransa finisajı ile İsviçre’nin kusursuz saat yapımcılığı zanaatını yan yana getirdim. Şimdi tam tersini yapıyorum: “Tapisserie” kadranın dokulu yüzeyini alıyor ve onu mükemmel pürüzsüzlükte aynayla dümdüz ediyorum. İkisi için de motivasyonum ilginç ve kestirilemeyen bir şey yaratmak. Çağdaş kadını yansıtan bir ikonu yeni bir çehreyle tazeledim. Göz alıcı aksesuarlardan anlayan kadınların bunu seveceğinden eminim. Ayna daima çevresiyle etkileşime girer; giydiğiniz kıyafetlere, odanın dekoruna, ışığa, günün saatine, hava durumuna göre sürekli değişir.”

300 parça limitli olarak üretilen model, çok özel FrostedGoldAP ibaresini taşıyan Bucci’nin yaratım dünyasından çıkan kutu ile sunuluyor.

2-SANTOS DE CARTIER’NİN YENİ YÜZÜ JAKE GYLLENHAAL

***Marka yüzlerini kendi değerleri ile örtüşen karakterlerden özenle seçen Cartier, Amerikalı aktör & yapımcı Jake Gyllenhaal ile markanın ikonik saat koleksiyonu Santos de Cartier’nin yeni kampanyası için işbirliği yaptı.

İkonik Santos de Cartier saat koleksiyonu, 1904 yılından beri Cartier’nin hayal dünyasını anlatmanın farklı yollarını oluşturdu. Modelin yaratıcılığını, azimli ve kendini ileriye taşımaktan ödün vermeden yaşayanların efsanevi hikayelerini anlatmaya adadı. Santos de Cartier, kendisini simgeleyen cesaret, sonsuz merak gibi niteliklerin buluştuğu ve Santos erkeğini simgelediğini düşündüğü Jake Gyllenhaal ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Santos erkeği, kendini işine adayan asla vazgeçmeyen, cesaret, dürüstlük ve kendine karşı dürüstlük gibi nitelikler 3taşıyor.

Jake Gyllenhaal’de gördükleri marka felsefesi ile olan örtüşmeleri ise yepyeni bir yol kesişmesine neden oldu. Gyllenhaal, her yeni rol, yeni film veya yeni projesiyle, daha önce keşfedilmemiş bir yeteneğini ortaya çıkartırken, Cartier, kendisinin cesur ruhu ve karşı konulmaz stili nedeniyle de bu projede bir araya geldi. Sanatçı, bu olağanüstü projeye, karakteristik özelliği olan tutkuyla yaklaştığını belirtti.

3- OMEGA SEAMASTER DIVER 300M

*** Omega, Seamaster Diver 300M ailesi ile 25 yıllın mirasını tekrar 14 modellinde daha titiz daha teknolojik olarak yansıtıyor. Bu güzelliğe James Bond ile de uzun vadeli bir çalışma eklenince hayranların memnuniyeti de artıyor.

Omega, dalgıç saatlerine ait öncü modeli Seamaster Professional Diver 300M ile su altı dünyasına dönüş yaptı ve James Bond ile uzun vadeli çalışmalarına devam etmeye başladı. 1993 yılından itibaren hayranlarının takipçisi olduğu modellerden oluşan koleksiyon yeniden tasarlanarak dalgıç saatlerinin zirvesinde olacağının sinyallerini verdi. 6’sı paslanmaz çelik, 8’i paslanmaz çelik ve altın karışımı toplam 14 eşsiz modelden oluşan yeni seriyle bu ünlü saatin yeni bir yorumu olarak tekrar piyasaya sürdü.

42 mm’lik daha geniş bir kasa çapına sahip olan her yeni Diver 300M modelinde, bir Master Chronometer Calibre 8800 yer alıyor. Bu kalibre sayesinde koleksiyon bir anda hassasiyet, performans ve manyetik direnç dünyasında daha yüksek bir seviyeye geçiyor. İkonik dalgıç modeli yeni tasarıma da taşındı gibi tüm detaylar yeniden şekillendirildi. Artık seramikten üretilen dalgıç bezelinin, dalgıç ölçeği ise Ceragold™ ya da beyaz mineden (daha uzun süren beyazlık ve dayanıklılık için) yapıldı. Saatin kadranları siyah, mavi veya PVD krom renk alternatifleriyle cilalı seramikten üretildi. En dikkat çekicisi de, OMEGA orijinal tasarımın popüler özelliklerinden biri olan lazerle işlenen dalga desenini kadranında yeniden kullandı.

Tüm indeksler kabartmalı olarak güncellenerek,Super-LumiNova ile dolduruldu. Günlerin rahatlıkla takip edilebilmesi amacıyla tarih penceresi saat 6 konumuna yerleştirildi. İskelet tarzındaki ibrelerin (rodyum kaplı, 18 ayar altın ya da mavi oksitli) biçiminde küçük bir değişiklik yapıldı. Diver 300M’nin en önemli detaylarından biri her zaman için helyum eşapman valfı oldu. Yeni modellerde bu valfa konik bir biçim verildi. OMEGA bu valfın su altında çalışabilmesine olanak sağlayan dâhiyane teknolojisi için patent aldı. Saatin arkasını çevirdiğinizde, METAS tarafından onaylanan mekanizmanın görülebilmesini sağlayan safir camın yanında, kasa kapağının kenarlarında yer alan dalga deseni hemen göze çarpıyor.

Tüm modeller geleneksel bir ikonik metal bilezik, ya da entegre siyah veya mavi kauçuk kayış üzerinde sunuluyor. Metal bilezikler ergonomik yeni bir tasarıma sahip ve kasaya yakın bir şekilde entegre ediliyor. Metal bileziklerde, OMEGA’nın patentli uzatılabilir, kullanışlı bir dalgıç uzantısına da sahip olan katlanan dişli-butonlu tokası da yer alıyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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