MACERAYA DAVET EDİYOR: RAYMOND WEIL Freelancer

13 Şubat 2017 10:37

Raymond Weil, güçlü ve gösterişli Freelancer serisi ile tarz sahibi şehirli erkeği maceraya davet ediyor. İsviçre Cenevre Gölü’nde gerçekleştirilen uluslararası yelken yarışlarında mücadele eden Raymond Weil Geneve Realteam için tasarlanan Freelancer serisi, ilhamını güçlü ve gösterişli ekibinden alıyor. İddialı ve görkemli görünümüyle Freelancer serisi, 42.5 mm kasa boyutu, siyah ve gri metal kayış seçenekleri ile macerayı seven deniz tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Dalışlar için de ideal özelliklere sahip Freelancer serisi 300 metreye kadar basınca da dayanıklı.

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