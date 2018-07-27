LVMH GRUP, İLK 6 AYIN KĂRINI AÇIKLADI

27 Temmuz 2018 18:00

Saat, mücevher dünyasını da kapsayan birçok sektörün lüks markalarını bünyesinde barındıran LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Grup, yılın ilk yarısında %28’lik artış ile karını 4 milyar 648 milyon € olarak açıkladı. Faaliyet marjının %21,4 olması 2,9 puanlık bir yükselişi işaret ediyor. Grup içerisinde net karın paylaşım oranı ise %41’lik artış ile 3 milyar 004 milyon € olarak gerçekleşti.

Related Posts

About the Author: Smluxuria

« 2018’İN EN İDDİALI SAATLERİ YARIŞIYOR: GPHG 2018 SWATCH GROUP BASELWORLD 2019’DAN ÇEKİLDİ »