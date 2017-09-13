LONGINES’İN HİT RENGİ ‘MAVİ’

13 Eylül 2017 11:13

Longines’in beğeni gören Master Koleksiyonu’na bu yıl iki yeni model daha eklendi. Prix De Diane yarışlarının resmi saati olan bu yeni mavi model ile markanın uzun bir geçmişe dayanan saatçilik ustalığı yansıtılıyor. Mavi ve gri kadranlar üzerinde saat, dakika ve saniyeler rodyum kaplama zarif ibrelerle gösteriliyor. Lacivert timsah derisi ve çelik kayış seçenekleri bulunuyor. Mavi ve gri rengin hakim olduğu modeller, klasik ve mütevazı ruhuyla uyum içinde saatseverleri etkilemek için vitrinlerdeki yerini aldı.

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