LANGE 1’in 25. Doğum Günü’ne Özel!

27 Şubat 2020 11:00

Şirket içinde üretilen, yüzeyleri titizlikle tamamlanan, parlatılan ve elde dekore edilen kalibre L121.2 saatte 21 bin 600 yarı-salınım frekansında çalışıyor, ayrıca ikiz büyük yalnızca üç günde bir kurulmaya ihtiyaç duyuyor.

Ünlü saat yapım firması A.Lange&Söhne, el oyması beyaz altın ay diski LANGE 1’in 25.doğum günü nedeniyle ürettiği ve saat tutkunlarının beğeniye sunulan LITTLE LANGE 1 MOON PHASE modeli standart versiyondan ayırıyor. Saatin çapı 36.8 milimetre ve sadece 25 örnekle sınırlı olarak üretiliyor.

LITTLE LANGE 1 MOON PHASE “25th Anniversary” yıldönümü onuruna tasarlanan toplamda on özel modelin dokuzuncusu ve LANGE 1’in 24 Ekim 1994’te gerçekleşen muhteşem sunumunu akla getiriyor. İki tonlu yıldönümü modelinin öne çıkan özellikleri arasında beyaz altın kasa, mavi baskılı imler ve mavileştirilmiş çelik saat kollarıyla bezeli som gümüşten, gümüşi renkli kadran var. Renk konsepti mekanizmanın karakteristik detayında da tekrarlanıyor: Alman gümüşü kadrandaki mavi kaplamalı rölyef, yıldönümüne uygun biçimde “25” rakamını barındıran büyük tarih göstergesinin kabartmalı tasvirini içeriyor. Saat koyu mavi timsah derisi kayış ve beyaz altın tokayla tamamlanıyor.

LANGE 1 ailesindeki tüm elde kurmalı saatler gibi LITTLE LANGE 1 MOON PHASE de – ilk kez 2017’de çıktı – büyük tarih göstergesi ve UP/DOWN güç rezervi göstergesi içeren asimetrik kadranla donatıldı. Ay evresi göstergesi o denli kusursuz işliyor ki sadece 122.6 yılda bir kez düzeltilmesi yeterli. GRAND LANGE 1 MOON PHASE “25thAnniversary” modelindeki gibi bu özel edisyonda da el oyması ay diski mevcut. Altı yıldız ve sayısız küçük nokta, yıldızlı gökyüzünü betimlerken, el baskısı altın aylarla birlikte üç boyutlu gök kubbenin mükemmel bir tasvirini oluşturuyor.

Şirket içinde üretilen ve yüzeyleri titizlikle tamamlanan, parlatılan ve elde dekore edilen kalibreL121.2 saatte 21 bin 600 yarı-salınım frekansında çalışıyor ve ikiz büyük yalnızca üç günde bir kurulmaya ihtiyaç duyuyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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