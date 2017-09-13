KINGSMAN’IN RESMİ SAATİ: TAG HEUER

13 Eylül 2017 11:58

Eylül ayında vizyona girecek olan ‘Kingsman: The Golden Circle’ için Marv Film ve FOX ile küresel ortaklık yapan TAG Heuer, Connected Modular 45 modelini Kingsman’ın resmi saati olarak karşımıza çıkıyor.

TAG Heuer, dünya çapında beğeni toplayan yönetmen Martthew Vaughn’un 22 Eylül 2017’de vizyona girecek olan filmi ‘Kingsman: The Golden Circle’ için Marv Film ve FOX ile küresel ortaklığını ilan etti.

TAG Heuer CEO’su ve LVMH Group Saat Bölümü Başkanı Jean-Claude Biver, Kingsman filminin yönetmeni Matthew Vaughn ve MR Porter Genel Müdürü Toby Bateman’ın da katıldığı filmin galasında, TAG Heuer Connected 45 Kingsman Special Edition tanıtıldı. Tag Heuer Connected Modular 45, filmde Kingsman’ın resmi saati olarak karşımıza çıkıyor.

Tag Heuer Connected Modular 45 Kingsman Special Edition, Çin’de ilk kez online satışı yapılan ilk İsviçre markası saat olarak 6 temmuz itibariyle 1 ay süreyle “erkek stil sahibi küresel ödülü”nü kazanan MR Porter’da satışa sunuldu.

The Golden Circle’ın TAG Heuer Connected Modular 45 Kingsman Special Edition’ın özel gösterimini, TAG Heuer CEO’su ve LVMH Saat Bölümü Başkanı Jean-Claude Biver, Golden Circle direktörü, yazar ve yapımcısı Matthew Vaughn, MR PORTER Genel Müdürü Toby Bateman beraber izledi.

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