KEŞFEDİLMEYE DEĞER BİR SAAT… H. MOSER & CIE.

8 Ocak 2018 15:52

H. Moser & Cie., oldukça sade ancak bir o kadar da çarpıcı etkiye sahip Endeavour Tourbillon Concept modeli ile tourbillon özellikli saatseverlere hoş bir sürpriz yapıyor.

H. Moser & Cie., teknik ve estetik çekiciliğe sahip Endeavour Tourbillon Concept modelinde saat 6 konumuna yerleştirilen flying tourbillonun görsel etkisini vurgulamak için oldukça sade (logosuz, rakamsız) ama bir o kadar da şık bir kadran tasarladı. Tamamen geleneksel İsviçre saatçiliğine uygun olarak üretilen model, 42 mm boyutunda beyaz altın bir kasa ile mavinin hayranlık uyandıran tonunun kullanıldığı güneş ışını desenli kadrana sahip. Otomatik makine ile çalışan saat, minimum 3 gün güç rezervi sağlıyor. Safir kristal kasa arkasından mekanizmanın çalışmasını izleyebilirsiniz. Elle dikilmiş ve parlatılmış kahverengi tonlarında bir deri kayış ile kullanıcısına konfor sağlıyor. 20 adet limitli üretildi.

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