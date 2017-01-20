KAMUFLAJLI YENİ ÇAKI SERİSİ İLE VICTORINOX

20 Ocak 2017 10:55

Dünyanın en yaygın çakı markası Victorinox, kamuflajlı “Desert” serisini piyasaya sürdü.

Dünyanın bir numaralı çakı ve bıçak markası İsviçreli Victorinox, çakı koleksiyonuna “Desert” serisini de ekledi. Yüzyıllardır insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan çakıda yeni ufuklar açan Victorinox, yeni serisiyle işlevselliğinin yanı sıra tarihine de atıfta bulunuyor. Zira, 1884 yılında kurulan Victorinox’un ilk yıllarında İsviçre Ordusu için üretimde bulunuyordu. Türk kültüründe de önemli bir yeri olan çakı için her daim yenilikçi bir anlayışla ürünlerini geliştiren Victorinox’un “Desert” modeli, avcı ve izci motiflerine sahip.

Bej ve kahverengi renkleriyle kamuflajlı görünümüne sahip olan yeni seri, doğanın ve çöllerin en sert atmosferini işlevsel bir cep bıçağıyla yanında taşımak isteyenlere hitap ediyor. Desert serisinin yeni baskılı kamuflaj serisi, üç ayrı alternatifle kullanıcılara sunuluyor.

58 milimetrelik “küçük”, 91 milimetrelik “orta”, 111 milimetrelik “büyük” boyutlarda piyasaya sunulan Desert serisi, çok yönlü kullanımının yanı sıra hafif ve kompakt.

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