KADRANINDA DÜNYA’YI RESMEDİYOR!..

10 Temmuz 2018 12:13

Arnold & Son, Worltimer (dünya saati) fonksiyonuna yeni bir yorum getiren Globetrotter modeli ile mükemmel bir tasarıma imzasını atıyor.

Arnold & Son, 1764 yılında kurulmuş bir İngiliz lüks saat markası. Babası da kendisi gibi saatçi olan John Arnold, Kral III. George’a sunduğu “en küçük çalar saat (repeater watch)” ile ünlenerek zamanının en yaratıcı saat tasarımcılarından biri haline geliyor.

Baselworld 2018 Saat Fuarı öncesinde sosyal medyada Globetrotter modelini görmüştüm. O yüzden, fuarda firma ile gerçekleştireceğimiz özel model tanıtım röportajını dört gözle bekliyordum açıkcası. Markanın COO’su (Baş İşletme Görevlisi) Florian Serex bizi standın önünde karşıladı ve Arnold & Son’ın muhteşem koleksiyonunu incelemek için içeriye doğru yöneldik.

Globetrotter, bildiğiniz Worldtimer (Dünya saati) modellerinden kesinlikle çok daha fazlası. Çünkü kadranında gerçekten de bir Dünya resmediliyor; yani Dünyamızın Kuzey Yarımküre’sinin uzaydan görünen detaylı bir görüntüsü. Firma, özellikle Güney Yarımküreyi değil de, bu yarım küreyi seçmelerindeki en büyük etkenin, “müşteri portföylerinin büyük bir kısmının genelde Kuzey Yarımküre’den gelen saat meraklılarından oluşmasından ötürü” olduğunu söylüyor.

Yuvarlak bir yapı üzerine, okyanusların ve kıtaların farklı dokuları, kimyasal bir gravür yöntemi uygulanarak ve üst yüzeyler parlatılarak son derece muazzam bir manzara ortaya çıkarılmış. Elle boyanmış lake mavisi ile okyanusların derinliklerine uygun olarak renk yoğunlukları verilmiş.

Modelin merkezindeki Dünya, 24 saatlik zaman dilimini gösteren safir cam bir diskin üzerinde, 24 saatte bir 3600’lik tam turunu tamamlıyor. Worldtimer özelliğini, yarım küreyi tutan köprüsünün etrafındaki rakamlar sayesinde kullanabiliyorsunuz. Köprünün altında kalıp, üzerine gölge düşmüş rakamlar yarı saydam, diğer kalan rakamlar ise tamamen transparan görünerek adeta bir gece/gündüz etkisi yaratıyor. Dünyanın arkasına saklanmış kırmızı tondaki akrebi Roma rakamlarıyla saati, yelkovanı ise dış çepherde yer alan dakika indekslerini gösteriyor.

Globetrotter, üç pozisyonu olan bir kurma kolu sistemi kullanıyor. Kurma kolunu birinci pozisyona getirdiğinizde mekanizmasını kurarak saate enerji verebiliyorsunuz, ikinci pozisyonda lokal zamanı set edebiliyorsunuz, üçüncü pozisyon da ise akrep ve yelkovanı ayarlayabiliyorsunuz.

Tamamen Arnold & Son tarafından tasarlanmış Globetrotter’ın rotor ile çalışan otomatik A&S6022 kalibresi, tam kurulduğunda saate 45 saatlik bir güç rezervi sağlıyor. Modelin paslanmaz çelikten kasası 45mm çapında ve kalınlığı safir camıyla birlikte 17.2 mm.

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