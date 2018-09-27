CHARRIOL, KADINLAR GOLF KUPASI DÜZENLEDİ
27 Eylül 2018 17:54
Yazıyı paylaş "CHARRIOL, KADINLAR GOLF KUPASI DÜZENLEDİ"
Related Posts
« QLOCKTWO® ile ZAMAN OKUNUYOR MB&F’DEN AERODİNAMİK TASARIM : HOROLOGICAL MACHINE N°9 FLOW »
|Charriol, İsviçre Gland “Ladies CHARRIOL Golf Cup“ı sportmen kadınlar onuruna düzenlendi. 50 kadar katılımcının üzerinde güneşin parladığı yarış günü, hava şartlarının zorluğu ve sürprizleri, heyecanlarının çok gerisinde kaldı. İsviçre’nin en güzel golf sahalarından bir olan Domaine Imperial Golf Club zorlu parkurlarının yanı sıra zengin bir tarihe de sahip. Lüks mücevher ve saat dünyasında yer alan Charriol’de ilk olarak Olga Charriol eşliğinde kadın polo müsabakalarını destekliyordu. Bu yıl spor hayatının zirvesinde yer alan kadınların yanında yer alarak Ladies Charriol Cup’ı organize etti.
Yazıyı paylaş "CHARRIOL, KADINLAR GOLF KUPASI DÜZENLEDİ"
« QLOCKTWO® ile ZAMAN OKUNUYOR MB&F’DEN AERODİNAMİK TASARIM : HOROLOGICAL MACHINE N°9 FLOW »
© 2018 SM Luxuria • | Saat Mücevher Lüks Yaşam