Charriol, İsviçre Gland “Ladies CHARRIOL Golf Cup“ı sportmen kadınlar onuruna düzenlendi. 50 kadar katılımcının üzerinde güneşin parladığı yarış günü, hava şartlarının zorluğu ve sürprizleri, heyecanlarının çok gerisinde kaldı. İsviçre’nin en güzel golf sahalarından bir olan Domaine Imperial Golf Club zorlu parkurlarının yanı sıra zengin bir tarihe de sahip. Lüks mücevher ve saat dünyasında yer alan Charriol’de ilk olarak Olga Charriol eşliğinde kadın polo müsabakalarını destekliyordu. Bu yıl spor hayatının zirvesinde yer alan kadınların yanında yer alarak Ladies Charriol Cup’ı organize etti.