JAQUET DROZ GRANDE SECONDE MOON BLACK ENAMEL

14 Mayıs 2018 18:12

Jaquet Droz’un amiral gemisi konumunda olan Grande Seconde koleksiyonu, şiirsel komplikasyonlar, ay fazı ve astral hareketlerden temel alan eşsiz saat ustalıklarından oluşuyor.

Markanın hayranı olmak ve yeniliklerini takip etmek de büyük bir saat serüvenidir. Otomatlardan gelen DNA’sını tam dozunda, ustalıkla günümüz modellerine yansıtıyor. Eşsiz yüksek ateş mine işçiliği kadranının siyah parıltısı üzerinde 8 figürü ile zamanı gösteriyor. Kadranın aşağısındaki alt kadran 22 ayar altın oyma gerçekçi ay, dönen siyah oniks disk üzerinde yer alıyor. Astronomik ay fazı sadece 122 yılda bir düzeltilmeye ihtiyaç duyuyor. Silikon denge yayına sahip elle kurum mekanizma ile hayat buluyor ve mekanizması Jaquet Droz 2660QL3 kalibre 28,800 vib/4 titreşim ile çalışıyor. 68 saat güç rezervine sahip. Ay fazının etrafında bulunan 18k altın halkanın içerisinde kırmızı uçlu tarih ibresi yer alıyor. Siyahın altınla tezat uyumluluğu içerisinde Grande Seconde Moon Black Enamel’ın, 43 mm kasa çapı ile daha sıcak ve zengin bir görünümü var.

Fiyatı: 29.700 CHF

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