JAEGER-LECOULTRE’DAN ROMANTİK TASARIMLAR

Jaeger-LeCoultre, Venedik Film Festivali’nin 74. yılına özel hazırladığı üç özel Rendez-Vous modeli ile adeta saatçilik ziyafeti sunuyor.

12 yılı aşkın süredir Venedik Film Festivali’nin partneri olan Jaeger-LeCoultre, festivalin 74. yılını sanatsal Rendez-Vous modelleriyle kutluyor. İlki 2012 yılında tasarlanan Rendez-Vous koleksiyonu her daim sinema ile yakın ilişki içinde oldu. Bu yıl da romantizm şehri Venedik’in muhteşem atmosferi üç yeni Rendez-Vous modelinin gün ışığına çıkmasına tanıklık etti.

Grande Maison’un Métiers Rares yani ‘‘Nadir El Sanatları’’ atölyesinde yaratılan bu başyapıtlar, romantik duyguların üç ayrı aşamasını -baştan çıkarılma, romantizm ve aşkı- temsil eden üç yeni Rendez-Vous Sonatina modelinden oluşuyor. Her model sekiz adetle limitli üretildi.

Bu üç limitli üretim modeli yaratırken marka, Métiers Rares ‘‘Nadir El Sanatları’’ atölyesindeki ustalara sanatlarını konuşturmaları için çok geniş alan tanıdı. Grande Maison’un kadın saatleri serisine bu sene eklenen pembe altın kasalı Rendez-Vous Sonatina, iflah olmaz romantikler ve hayalperestlere hitap eden bir komplikasyon içeriyor. Saat 2 konumundaki kurma koluyla ayarlanan yıldız indikatör, narin bir çınlamayla size randevunuzu hatırlatıyor. Yumuşak bir fısıltı tadındaki bu hatırlatma bir diğer komplikasyonla tamamlanıyor: Gündüz/gece indikatörü. Saat 6 konumunda yer alan çiçek formundaki pencerede konumlanan bu indikatör sayesinde, Ay ve Güneş kadranda sonu gelmez romantik danslarını sergiliyor. Bu ikonik ve feminen komplikasyonlar Jaeger-LeCoultre yapımı otomatik Calibre 735’i karakterize eden unsurlar ve bu mekanizma 38.2 mm çapıyla oldukça iri bir kadın modeli olan Rendez-Vous Sonatina’yı kusursuz şekilde tamamlıyor.

Métiers Rares ‘‘Nadir El Sanatları’’ ihtişamı

Modellerin tasarımında Jaeger-LeCoultre Métiers Rares ‘‘Nadir El Sanatları’’ ustaları üç farklı zanaat kullandı: guillochage (giyoşe), sedef üzerine minyatür boyama ve mücevher kakmacılığı.

Bu muhteşem Rendez-Vous kadranlarını yaratmak için önce sedef kadran elle giyoşe motifiyle boyandı ve üzeri parlaması için ince bir şeffaf boya katmanıyla kaplandı. Sonra Manufaktür’ün tarihinde ilk defa sedef kadran üzerine elle minyatür boyama tekniği uygulandı. Sonuç mükemmel; kadrandaki tüm detaylar gerçek gibi duruyor. Desenin bazı kısımlarının üzeri, örneğin kuşların, en son şeffaf cila ile kaplanarak kadrana derinlik hissi katıldı.

Ustaların her fırça darbesinde kendini hissettiren sanatsal ilhamla yaratılan Métiers Rares ‘‘Nadir El Sanatları’’ atölyesinin kadranlarının her biri ayrı bir sanat eseri… Hiçbir kadran birbirinin tam aynısı olmadığı için, sekizer adetle limitli üretim olmasına rağmen serideki her saat aslında eşsiz.

Kadrandan sonra mücevher ustaları her bir modeli değerli taşlarla süsledi. Bezeldeki parlak kesim pırlantalar kadranın şiirsel güzelliğini vurgular nitelikte. Bir dizi pırlanta Rendez-Vous koleksiyonunun ikonik saat indikatörlerinin üzerinde yer alırken, bir dizisi de kadrandaki tablonun etrafını çerçeveliyor. Bir saatçilik ziyafeti olan modelin dekorasyonu kasanın iki yanına monte edilen pırlantalarla tamamlanıyor.

Aşkın evrelerine Jaeger-LeCoultre yorumu

Aşkın ilk evresi Rendez-Vous Sonatina ‘‘Séduction’’ modeliyle hayat buluyor. Lavanta tarlası üzerinde uçan iki serçe bu anı betimliyor, yani iki aşığın birbirini tanıma aşamasında hissettikleri merak ve yoğun çekimi; ki bu birçok filmin de ana konusudur. Özgürlük ve mutluluğu temsil eden bu kuşlar giyoşe sedef gökyüzünde zarifçe uçarak adeta romantik bir bale performansı sunuyor. Sedef gökyüzü mavi ve morun tonlarına bürünmüş. Kuşların her bir detayı ince ve zarif fırça vuruşlarıyla betimlenmiş; açık kanatlarındaki her bir tüy tek tek işlenmiş. Koyu lavanta tonlarındaki bitkilerin arasında, çiçek formundaki pencereden gündüz/gece indikatörü izleniyor.

Baştan çıkma evresinden sonra romantizm gelir; insanın kalbinin sevdiğiyle dolu dolu attığı dönem. Rendez-Vous Sonatina ‘‘Romance’’ sonu gelmez hayallerle dolu bu aşamayı çiçek açan bir vişne ağacının dalına konmuş yalıçapkını kuşuyla betimliyor. Mavi ve turuncu tüyleriyle huzur ve bereketi simgeleyen yalıçapkını zamanı unutmuşa benziyor. Romantik karşılaşmalar gibi hayatın önemli anlarını temsil eden çiçek açan vişne dalları beyaz ve pembe tonlarında çalışılmış. Giyoşe sedef üzerindeki uçuk pembe tonları yaprakların canlılığını iyice ortaya çıkarıyor.

Limitli üretim serinin üçüncü modeli Rendez-Vous Sonatina ‘‘Amour’’ ise aşk ve sevginin getirdiği mutluluğa adanmış. Şakayıkların üzerinde uçan iki saksağan kuşunun betimlendiği kadranda turkuazdan deniz yeşiline birçok yeşil tonu kullanılmış. Mutluğunu sembolize eden bu kuşlar bir arada yolculuk etmekten çok mutlu görünüyorlar. Zenginlik ve onurla ilişkilendirilen şakayıklar da bu aşkı kucaklıyor; bu çiçeklerin bol şans ve mutlu evlilikler getirdiğine de inanılır.

