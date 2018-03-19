IWC’NİN YENİ MARKA YÜZÜ BRADLEY COOPER OLDU

19 Mart 2018 13:52

İsviçreli lüks saat üreticisi IWC Schaffhausen, Oscar’a dört kez aday gösterilen oyuncu Bradley Cooper ile büyük bir reklam kampanyasına adım atarak aralarındaki güçlü işbirliğinin altını çiziyor. Kampanya aynı zamanda IWC’nin tek bir marka elçisiyle gerçekleştirdiği ilk kapsamlı çok-kanallı reklam kampanyası olacak.

IWC Schaffhausen, Ocak ayında Cenevre’de düzenlenen Salon International de la Haute Horlogerie’de (SIHH) yeni marka elçisi Bradley Cooper’ı tanıttı. İsviçreli lüks saat üreticisi nisan ayında oyuncu Bradley Cooper ile büyük bir reklam kampanyasına adım atarak aralarındaki güçlü işbirliğinin altını çiziyor. Kampanya aynı zamanda IWC’nin tek bir marka elçisiyle gerçekleştirdiği ilk kapsamlı çok-kanallı reklam kampanyası olacak.

Bradley Cooper, “Son 15 yıldır IWC saatleri takıyorum. İşbirliği teklif edildiğinde ve reklam kampanyası fikri geldiğinde taşlar yerine oturdu ve kampanyanın özgün içeriği beni çok heyecanlandırdı.” sözleri ile iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirirken, IWC Schaffhausen CEO’su Christoph Grainger-Herr “Bu reklam kampanyası ile markamızı saran duygusal hikaye anlatma işlevini geliştirmeye devam ediyoruz. Pilot saatlerimiz gibi yüksek kaliteli mekanik saatlerimizi giderek büyüyen ve küreselleşen müşteri kitlemize Bradley’den daha iyi sunacak bir ortak düşünemiyoruz” dedi.

Reklam kampanyasının öyküsü ve görselliği IWC’nin cesur ve cüretkar iddiasını ortaya koyarken özgünlüğü ve eşsizliği sayesinde açık fikirli, meraklı, macera seven ve hayatı dolu dolu yaşayan bireyleri kendine çektiğini kanıtlıyor. Etkileyici görseller İsviçreli fotoğrafçı Marco Grob’un imzasını taşıyor.

Reklam kampanyasının diğer yıldızı Bradley Cooper’ın bileğinde görünen IWC Big Pilot’s Watch Edition “Le Petit Prince”. 46 milimetrelik etkileyici kasa çapıyla saat, IWC’nin Antoine de Saint-Exupéry’nin en ünlü edebi eseri onuruna tasarladığı özel edisyonların simgesi haline gelen karakteristik mavi kadranla süslü. Saat seramik parçalarıyla Pellaton otomatik kurma sistemi barındıran IWC üretimi 52110 kalibre mekanizma ile çalışıyor. İki yay tamburu sayesinde 7 günlük güç rezervine sahip ve yumuşak demir iç kasası manyetik alanlara karşı optimal koruma sağlıyor.

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