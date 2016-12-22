IWC’DEN St.MORITZ’E YENİ BUTİK

22 Aralık 2016 18:18

IWC Schaffhausen, yedinci butiğini dünyanın en popüler seçkin bölgelerinden biri olan St. Moritz’te yeni bir butik açıyor.

IWC İsviçre Bölge Müdürü Linüs Fuchs, “St. Moritz dünyanın en gözde tatil destinasyonlarından biri olarak ülke sınırlarını aşan bir isme ve saygınlığa sahip. Tüm bu özellikleri dünyanın farklı yerlerinden gelen ve sporla yakından ilgilenen saat severlere ürünlerimizi sunmamız için bize eşsiz bir fırsat tanıyor ” diye açıklıyor.

Yeni butik St. Moritz’in merkezinde Via Maistra 17’de yer alıyor. Yaklaşık 40 metre karelik bir alanda yer alan butik, koyu renkli ahşap, cam ve doğal taşla dekore edilmiş klasik ve lüks IWC tasarımıyla ziyaretçileri karşılıyor. İtalyan sanatçı Luca Pancrazzi’nin tasarladığı şömine ve tavan freski göze çarpan unsurlar arasında. Ziyaretçiler burada Pilot, Portugieser, Ingenieur, Aquatimer, Portofino ve Da Vinci ailelerinden oluşan IWC koleksiyonunun tamamını keşfedebilecekler. Sadece IWC butiklerinde satışa çıkan özel limitli edisyon modelleri de St. Moritz’de incelemek mümkün.

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About the Author: Gunay Demirbag

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