IWC’DEN PILOT KONSEPTLİ BAR

9 Ocak 2018 16:51

IWC Schaffhausen, Globus ile ortaklaşa açtığı ve “Les Aviateurs” adını verdiği havacılık konseptli barda, Pilot’s Watches koleksiyonunun yepyeni bir yaklaşımla deneyimlenmesini mümkün kılıyor.

IWC Schaffhausen, Cenevre’de Rue du Rhône’da yer alan butiğinin hemen yanında “Les Aviateurs” adlı bir bar açtı. Mekân, Pilot’s Watches serisinin büyüleyici dünyasını benzersiz biçimde yansıtırken aynı zamanda zevkli ve sıcak atmosferi ile konukları havacılığın ilk yıllarına geri döndürüyor. Öne çıkan özellikleri arasında, Les Aviateurs’un ortak kuruluşu Globus’un IWC’nin ikonik Pilot’s Watches serisine özel yaptığı kokteyller var.

IWC’nin yeni butiği bu yaz Cenevre’deki Rue du Rhône’da hizmete girdi. Schaffhausen merkezli saat üreticisi, Globus ile ortaklaşa açtığı ve “Les Aviateurs” adını verdiği havacılık konseptli barda, Pilot’s Watches koleksiyonunun yepyeni bir yaklaşımla deneyimlenmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda öncülük misyonunun altını bir kez daha çiziyor: “Havacılık öncülerinin heyecan verici dönemine ve sofistike atmosferine odaklanan bu özel konseptle yepyeni bir marka deneyimi sunuyoruz. ‘Les Aviateurs’ lüks saat segmentinde türünün ilki olan butiğimizin bir uzantısı” diye açıklıyor IWC İsviçre Yönetim Müdürü Linus Fuchs.

Bar, IWC ve gastronomi ortağı Globus tarafından dünyanın dört bir yanındaki stil meraklısı gurmelerin seçkin buluşma mekanı olması amacıyla tasarlandı. Barın koyu renkli ahşap ve derilerle bezeli iç tasarımı 1920’lerde ve 1930’larda pilotların havada yaşadıkları deneyimleri birbirlerine anlattıkları efsanevi centilmen kulüplerini akla getiriyor. İçecek menüsünün yıldızları arasında IWC’nin Pilot’s Watch koleksiyonundan esinlenen kreatif kokteyller var. Adını Supermarine Spitfire’ın tasarımcısından alan “R. J. Mitchell” ve Antoine de Saint-Exupéry’nin “Küçük Prens” öyküsündeki gül motifine atfen “Rose” adı verilen kokteyller bunlardan sadece ikisi.

Related Posts

About the Author: Smluxuria

« FORMULA 1 ŞAMPİYONUNA ÖZEL IWC SCHAFFHAUSEN 60 YIL ARADAN SONRA… OMEGA RAILMASTER »