IWC’DEN İKİ YENİ PORTOFINO MODELİ

24 Mayıs 2018 10:16

IWC’nin geleneksel Portofino koleksiyonu, Portofino Hand-Wound Eight Days’in iki yeni versiyonuyla genişliyor. İlk versiyonda marka ilk kez kullandığı süet kayış ile dikkat çekerken, ikinci versiyonda ise IWC Milano tarzı hasır çelik kordonla mavi kadranı ilk kez bir araya getirerek saate farklı bir özellik katıyor.

IWC Schaffhausen’ in 1984’te çıkarmaya başladığı Portofino Koleksiyonu görsel cazibeye ve İtalyan rivierasının tarzını tercih eden saat meraklılarına hitap ediyor. İsviçreli üretici şimdi de elde kurmalı sekiz günlük mekanizma barındıran ikonik Portofino’nun iki yeni versiyonuyla koleksiyonu büyütüyor. IWC, Portofino Hand-Wound Eight Days’de (ref. IW510115) ilk kez süet kayış kullanıyor. Süet kayış, yumuşak, pürüzlü yüzeyiyle sadece görsel bir çekicilik katmakla kalmıyor, saatin bileği rahatça sarmasını da sağlıyor. Ayrıca gri süet kayış ve arduaz rengi kadran mükemmel bir uyumu yakalıyor.

Portofino Hand-Wound Eight Days’de (ref. IW510116) ise, IWC yeni bir materyal ve renk kombinasyonu sunuyor. Bu versiyonda elde kurmalı klasik tasarımın koyu mavi kadranı Milano tarzı zarif hasır kordonla hoş bir tezat yaratıyor.

Her iki model de şirket üretimi 59210 kalibre ile çalışıyor ve 192 saat – ya da sekiz gün – boyunca dakiklik ve güvenilirliğinden ödün vermiyor. Dokuz gün aralıksız çalışacak biçimde tasarlanmasına karşın sekiz gün sonra mekanizma otomatik olarak duruyor. Bunun nedeni torkun sekiz gün sürekli işlemesini güvence altına almak. Kadranda ayrı bir göstergesi bulunan entegre güç rezervi, sahibine saati doğru zamanda kurması gerektiğini hatırlatıyor. Şeffaf safir cam kasa sırtı, saat sahibinin Côtes de Genève ile süslü mekanizmayı görmesine olanak veriyor.

Related Posts

About the Author: Smluxuria

« 24 ZAMAN DİLİMLİ YENİ POLARIS MODELİ BEYMEN İLKBAHAR YAZ SEZONU ÇANTALARI »