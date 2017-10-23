IWC’DEN CERATANIUM KASA ÖZELLİKLİ İLK SAAT

23 Ekim 2017 14:43

AQUATIMER PERPETUAL CALENDAR DIGITAL DATE-MONTH EDITION “50 YEARS AQUATIMER”

Aquatimer dalış saatlerinin 50’nci yılını kutlayan IWC Schaffhausen, beş yıllık bir çalışmanın sonucunda, ilk kez Ceratanium® kasayla donatılmış özel bir edisyon üretti: Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition “50 Years Aquatimer”.

IWC, 1967’de, 200 metreye kadar su geçirmeyen dalış saati olan ilk Aquatimer’ı çıkardı. Schaffhausen imzalı dalış saatleri böylece gelenekselleşerek hem sualtında hem de karada maceraperestlerin güvenilir ortağı haline geldi. IWC, Aquatimer saat ailesinin 50’nci yıldönümünü ilk kez Ceratanium® kasa içeren bir saatle kutluyor: IWC Schaffhausen CEO’su Christoph Grainger-Herr “1980’lerde titanyum ve seramik kullanımında üstlendiğimiz öncü rolden hareketle Ceratanium® gibi bir materyali tercih ederek bu alandaki uzmanlığımızın altını bir kez daha çiziyoruz” diyor.

Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition “50 Years Aquatimer” (Ref. IW379403) 50 adetle limitli. En etkileyici özelliği Ceratanium® kasası. IWC’deki uzmanlar, beş yılı aşkın süredir titanyum alaşımını baz alan bu özel kompoziti geliştirmek için çalışıyor. Özel imalat işlemi metale seramiği andıran siyah bir yüzey veriyor. Sonuç olarak Ceratanium®, titanyum kadar hafif ve kırılmaz ama aynı zamanda seramik gibi sert ve çizilmeye dayanıklı. Ayrıca hassas ciltlere uygun olması ve paslanma direnciyle de puan topluyor. Teknik özellikleri arasında dijital daimi takvim var. Dijital daimi takvimde tarih ve ay dijital saatlerdekine benzer şekilde büyük rakamlarla gösteriliyor ve ayların farklı uzunlukları ile artık yılları otomatik olarak algılıyor.

Tüm Aquatimer modelleri gibi 10 bara kadar su geçirmez olan saatte dalış süresini ayarlayan harici/dahili döner bezel mevcut. IWC Safe Dive sistemi dahili döner bezelin ancak harici bezel saat yönünün tersine döndürüldüğünde ayarlanmasını sağlıyor.

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