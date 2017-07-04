IWC’DEN BÜYÜK YATIRIM: 13.500 M²’LİK YENİ ÜRETİM MERKEZİ

4 Temmuz 2017 12:26

IWC Schaffhausen, Merishausen’deki yeni üretim merkezinin inşaatının tamamlanmasını bir törenle kutladı. Toplam 13.500 metrekarelik alanda yer alan yeni tesis, yaklaşık 400 kalifiye çalışana ev sahipliği yapacak.

IWC Schaffhausen, yeni üretim ve teknoloji merkezinin inşaat çalışmalarının bitişini törenle kutladı. Son teknolojiyle donatılan merkez, en yüksek kaliteyi sunarken, Schaffhausen merkezli lüks saat üreticisinin global ölçekte büyümeye devam etmesine yardımcı olacak.

IWC Schaffhausen’ın CEO’su Cristoph Grainger-Herr, “Mekanizma konusundaki uzmanlığımızın stratejik olarak genişlemesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şirketimizin bugüne dek gerçekleştirdiği en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan bu yatırım, doğduğumuz yer olan Schaffhausen’a bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koymanın yanında, 150 yıla yakındır ürettiğimiz ve bu şehre dünya çapında ün kazandıran üstün kaliteli mekanik saatlerimizin geleceğine olan inancımızı vurguluyor” sözleri ile duygularını dile getirdi.

IWC Schaffhausen’ın Operasyon Başkanı Andreas Voll ise, “Yeni merkezimizde, saat üretiminde yüz yılı aşan uzmanlığımızla ileri teknoloji üretim yöntemleri ve yenilikçi teknolojileri bir araya getiriyoruz. Böylece, mekanik saatlerimizin uzun vadede yüksek kalitesini korumasını sağlarken Schaffhausen’da üretilen ürünlere uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü kazandırıyoruz” dedi.

400 kalifiye çalışan, IWC’nin daha fazla büyümesi için emek verecek

Toplam 13.500 metrekarelik alanda yer alan yeni bina, daha önce farklı noktalara yayılmış olan üretim alanlarının bir araya gelmesine imkân tanıyarak mevcut üretim sürecindeki iş akışları ve yapıların daha da optimize edilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca, bu yeni binayla şirketin gelecekte daha fazla büyümesi için yer açılmış olacak.

İnşaat tamamen bittiğinde, Merishausen’daki tesis yaklaşık 400 kalifiye çalışana ev sahipliği yapacak. Halen Neuhausen’da faaliyet gösteren kasa ve mekanizma parçası üretim departmanları Ekim 2017’de yeni binaya taşınacak. Daha sonra Ocak ayında, Schaffhausen’ın eski kasabası Baumgartenstrasse’deki mekanizma montaj departmanı Merishausen’a taşınacak. Resmi açılışının yapılacağı Haziran 2018’de yeni binanın kapıları bütün Schaffhausen halkına da açılacak. Bu etkinliğin, IWC’nin 150. yıldönümünün en önemli etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

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