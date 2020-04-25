IWC PORTUGIESER KOLEKSİYONU YENİLEKLERLE DOLU

25 Nisan 2020 10:01

Yeni nesil bir fuar olarak internet üzerinden yayına başlayan Watches & Wonders (eski adıyla SIHH) bu kez kapılarını sanal âlemden açıyor. 30 adet lüks saat markasının bir araya geldiği platform 25 Nisan’dan itibaren saat severlerle buluşuyor.

IWC Schaffhausen, yeni modellerini Portugieser ailesinden tanıttı. Portugieser ailesinin eşsiz çekiciliğini daha da artıran yeni koleksiyon saat meraklıları ile buluşuyor. Zamansız ve etkileyici tasarımları ile Portugieser IWC 1930’ların sonlarında bir ikon yarattı. “Portugieser hakkındaki inanılmaz şey, yüzünün o zamandan beri neredeyse hiç değişmemiş olması. Net, işlevsel tasarım bugün 80 yıl önce olduğu kadar taze ve çağdaş görünüyor. Bu nedenle Portugieser, IWC’yi bir marka olarak ayırt eden, tamamen aynı, zamansız modernliği temsil eder. Yeni koleksiyon şimdi en iyi bilinen saat ailemizi daha da çekici hale getiriyor ve ikonik tasarımın nasıl gelişmeye devam ettiğini gösteriyor ”diye açıklıyor IWC Schaffhausen CEO’su Christoph Grainger-Herr.

Yeni koleksiyondaki tüm saatler markanın kendi kalibreleri ile üretildi. IWC’nin en popüler modellerinden biri olan Portugieser Chronograph (Ref. 3716), standart sürümde IWC kendi üretimleri 69355 kalibreli ve şeffaf safir cam arka ile donatıldı. My IWC programı için uluslararası garantiyi 2 yıldan sekiz yıla uzatabilmek mümkün.

Portugieser Automatic 40 (Ref. 3583), ikonik bir tasarıma dönüşen model 40 mm çapında ve saniye göstergesibe saat 6 konumunda kopmak kasasına uygun olarak yerleştirilmiş. Zamana meydan okuyan bu modern tasarım, şimdi de kasa çapı 40 milimetre olan yeni otomatik modelle koleksiyona dönüyor. Portugieser Automatic 40 (Ref. 3583) modelinin kasasının içinde IWC üretimi 82200 kalibre var. Sağlam otomatik mekanizma aşınmaya dayanıklı seramik parçalardan oluşan Pellaton kurma sistemi ile donatıldı. Mekanizmanın güç rezervi 60 saat. Safir cam kasa arkası mekanizmanın büyüleyici işleyişini gözler önüne seriyor. 18 karat 5N altın ya da paslanmaz çelik kasalı dört versiyon mevcut. Paslanmaz çelik modellerde kullanılan ve yeni geliştirilen kelebek katlanır toka, saatin bileğe oturmasını kolaylaştırıyor.









Bir denizcilik spor saati olarak Portugieser Yacht Club Moon & Tide zamansız stili, sağlamlık ve yüksek su direnciyle birleştiriyor. 44 milimetre çapında yeni modellerde, telkari bezel ve kasa boyutlarına özel bir zarafet veren düz kasa çerçevesi var. Portugieser Yacht Club Moon & Tide (Ref. 344001), IWC’nin bir sonraki yüksek ve düşük gelgitin gelişini gösteren yeni geliştirilen gelgit göstergesine sahip ilk saatidir. Portugieser Yacht Club Chronograph (Ref. 3907), paslanmaz çelik veya 18 ayar 5N altın ve paslanmaz çelik kordon ile birlikte gelir.





Boutique Edition ve komplikasyonlu modelleri denizin renginden ilham alan mavi ve altın rengi ile birleştirildi. Ayrıcalıklı tasarımlar sadece ayrıcalıklı IWC butiklerinde ve IWC.com’da sunulacak. Mavi kadran, mavi timsah derisi kayış ve 18 ayar 5N altın veya 18 ayar Armor Gold® kadran olarak iki farklı tasarım ile yorumlandı.





Yeni koleksiyondaki iki model, IWC’nin Haute Horlogerie’deki uzmanlığının altını çiziyor: Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronograph (Ref. 3940), tourbillonu retrograd bir tarih göstergesini kronografla birleştirirkenPortugieser Perpetual Calendar Tourbillon (Ref. 5045) tourbillon ve sürekli takvimi bir araya getiriyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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