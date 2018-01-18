IWC MARKA ELÇİSİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN SIHH FUARI’NDA

18 Ocak 2018 17:43

IWC Schaffhausen’in Türkiye marka elçisi Tuba Büyüküstün, markanın özel davetlisi olarak İsviçre’de düzenlenen Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) Fuarı’na katıldı.

Her yıl düzenlenen SIHH, yüksek saatçiliğin dünyadaki en önemli adresi olarak biliniyor. 15-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşen fuardaki IWC standını ziyaret eden Tuba Büyüküstün, markanın 150’nci yılına özel tasarlanan yeni modelleri inceledi. Jubilee Koleksiyonu’nun tasarımcıları ile sohbet eden Tuba Büyüküstün’e, fuara katılan dünya basını da büyük ilgi gösterdi.

IWC’nin aynı akşam düzenlediği gala gecesi ise tam bir yıldızlar geçidiydi. Ev sahipliğini IWC Schaffhausen CEO’su Christoph Grainger-Herr’in yaptığı gece Aloe Blacc ve Ronan Keating’in performanslarıyla renklendi. Galaya katılan konuklar ve marka elçileri arasında Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra sinema oyuncuları Cate Blanchett, Bradley Cooper, Dev Patel, James Marsden, Formula 1’in şampiyon pilotları Valtteri Bottas, David Coulthard ve süper modeller Adriana Lima ve Karolína Kurková gibi isimler vardı.

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